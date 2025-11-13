Гуляйте и не бойтесь: в Мурманске выполнен капитальный ремонт лестниц на улице Полярные Зори
Продолжается работа по отработке обращений, поступивших 7 сентября на «прямую линию» губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Одним из вопросов, поднятых жителями города-героя, стала необходимость капитального ремонта лестниц в районе домов №№3 и 5 по улице Полярные Зори.
Силами Управления дорожного хозяйства города Мурманска выполнен капитальный ремонт двух лестниц: в районе дома №3 по улице Полярные Зори общей протяжённостью 34,2 кв. метров; в районе дома №5 по улице Полярные Зори протяжённостью 105,9 кв. метров.
Как сообщает администрация города Мурманска, в рамках проведённых работ выполнено: демонтаж изношенных деревянных конструкций; замена несущих элементов; устройство нового деревянного настила; установка направляющих; восстановление металлического перильного ограждения.
Ремонт лестниц позволяет обеспечить безопасное и комфортное передвижение жителей по данному участку.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31264&page=1