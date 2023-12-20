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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.23 09:30

Гуманитарная помощь от Кольского района отправляется на передовую

Поддержка бойцов ведётся на постоянной основе в рамках гуманитарной акции партии «Единая Россия» «Север помогает».

С начала специальной военной операции в Мурманской области ведётся работа по поддержке бойцов. Участниками акции «Север помогает» стали тысячи жителей – равнодушных нет и быть не может.

За год Кольским районом отправлено более 5 тонн гуманитарного груза. Это технические средства и спецоборудование, обмундирование, палатки, запчасти, медикаменты, продукты питания и многое другое. Также на передовую отправлены три автомобиля.

Никто не остаётся в стороне, за это большое спасибо всем северянам.

«Посылки готовят даже самые маленькие жители. В предновогоднем сборе участвовало 15 образовательных учреждений. В празднично упакованных коробках вместе с подарками письма и открытки – тепло сердец, вера в победу и пожелания скорее вернуться домой живыми и здоровыми. Мы передали одежду и обувь, стройматериалы и инструменты, тепловую пушку, дизельные и бензиновые генераторы, продукты питания – все по запросу наших бойцов», – рассказал Александр Лихолат, глава администрации Кольского района, секретарь местного отделения партии.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/gumanitarnaya-pomosh-ot-kolskogo-rajona-otpravlyaetsya-na-peredovuyu

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