Гуманитарный штаб партии «Единая Россия» за два года направил в новые регионы десятки тысяч тонн помощи

Итоги работы гуманитарного штаба партии «Единая Россия» за два года подвели на заседании с участием секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

«С начала СВО региональные отделения «Единой России» собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», – отметил секретарь генсовета.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тысячи детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области.

«В новых регионах также открыты 12 детских досуговых центров «Единой России». С «Молодой Гвардией» и фондом «Своих не бросаем» партия проводит работу в медицинских учреждениях. Сотни наших медицинских десантов отработали в фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены сотни тонн медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов», – сказал секретарь генсовета.

Глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила – партия запустила программу медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Также организовала выезд на отдых и оздоровление более 500 детей и их законных представителей из прифронтовых городов и посёлков, членов семей военных в Краснодарский край, Ставрополье, Москву, Подмосковье и другие регионы.

При реализации медицинского направления гуманитарной миссии партия уделяет отдельное внимание организации работы волонтёров-медиков.

«Многие люди не могут получить медицинскую помощь в месте проживания. Вместе с докторами мы регулярно выезжаем в новые регионы, проводим полную диагностику, затем, благодаря ФМБА и Минздраву России, вывозим людей на лечение», – отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, «Единая Россия» организовала поддержку для пожилых жителей новых регионов. На постоянной основе волонтёры партии также работают в ПВР, куда доставляют бытовую технику, лекарства, медицинское оборудование.

Отдельное направление работы гуманитарного штаба партии – помощь фронту.

На базе Центра беспилотных систем, который был создан при поддержке «Единой России» и фонда «Наша Правда», организовано производство FPV-дронов «Скворец».

«Уже тысячи «Скворцов» переданы войскам и помогли сохранить множество жизней наших парней», – сообщил Андрей Турчак.

Как сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в ближайшее время военнослужащим направят ещё две тысячи «Скворцов».

«В ходе гуманитарной миссии на фронт передаём средства передвижения, разведки, рации, тепловизоры, лодки. Стараемся разделять помощь равномерно, чтобы она попадала в различные соединения разных родов войск по всей линии боевого соприкосновения», – добавил он.

«В рамках региональной гуманитарной акции партии «Север помогает» Заполярье направило на передовую уже более 600 тонн помощи. Вместе с продуктами и оборудованием на фронт также передаются маскировочные сети, окопные свечи, медикаменты, средства личной гигиены, походные печи и многое другое, без чего невозможно обойтись в бою. Была приобретена техника, включая тепловизоры, лазерные прицелы, и приборы ночного видения. На передовую отправляются посылки с боеприпасами, а также множество трогательных писем от родных и неравнодушных северян. Правительством Мурманской области закуплено более 196000 единиц груза для передовой.

Волонтёры, МГЕРовцы посещают госпитали, передают подарки, организовывают для военнослужащих концерты и оказывают всю посильную помощь. А наши строители восстановили уже множество объектов инфраструктуры подшефного Приморского района. Специалисты из Мурманской области продолжают восстанавливать социально значимые, исторические и культурные объекты в Приморским районе в рамках соглашения о сотрудничестве с Запорожской областью.

Мы искренне благодарим всех, кто внёс свой вклад и продолжает это делать – выделяет средства, тратит силы и время, верит в Победу. Бойцы ощущают поддержку тыла, заботу и любовь Родины. Нам еще предстоит много работы, но объединившись, мы можем сделать всё, в этом наша сила!» – рассказал Андрей Чибис, секретарь регионального отделения партии, губернатор Мурманской области.

Вклад партии в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью отметили представители Минобороны, МЧС, ФМБА. Замначальника национального центра управления обороной Олег Искусков также подчеркнул, что «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке участников СВО, ветеранов боевых действий, решению социальных вопросов и проблем членов их семей.

Секретарь генсовета партии, в свою очередь, поблагодарил всех участников гуманитарного штаба. Он отметил, что штаб объединил общественные организации, бизнес, благотворительные фонды, волонтеров МГЕР, «Волонтерской роты», партнерских организаций.

«Отдельные слова благодарности – Министерству обороны, МЧС. Ещё до начала СВО мы развернули совместную гуманитарную миссию. Спасибо – Минздраву, Минтруда, Федеральному медико-биологическому агентству», – сказал Андрей Турчак.

В заключение он отметил, что работу гуманитарного штаба «Единой России» нужно продолжать до Победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.

«Мы со стороны «Единой России», безусловно, как оказывали, так и будем оказывать поддержку», – заключил Андрей Турчак.

Напомним, решением президиума генсовета гуманитарный штаб «Единой России» был создан 28 апреля 2022 года. Он работает в режиме единого координационного центра – от решения логистических вопросов при доставке гумпомощи до гармонизации законодательств России и ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и помощи в реализации народной программы партии в новых регионах.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/2-goda-raboty-gumanitarnyj-shtab-edinoj-rossii-napravil-v-novye-regiony-desyatki-tysyach-tonn-pomoshi