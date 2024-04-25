Жителей Мурманской области приглашают написать международный «Диктант Победы»Министерство труда и соцразвития напоминает северянам о шестидневной рабочей неделе в апреле
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.04.24 09:15

Гуманитарный штаб партии «Единая Россия» за два года направил в новые регионы десятки тысяч тонн помощи

Итоги работы гуманитарного штаба партии «Единая Россия» за два года подвели на заседании с участием секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

«С начала СВО региональные отделения «Единой России» собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», – отметил секретарь генсовета.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тысячи детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области.

«В новых регионах также открыты 12 детских досуговых центров «Единой России». С «Молодой Гвардией» и фондом «Своих не бросаем» партия проводит работу в медицинских учреждениях. Сотни наших медицинских десантов отработали в фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены сотни тонн медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов», – сказал секретарь генсовета.

Глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила – партия запустила программу медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Также организовала выезд на отдых и оздоровление более 500 детей и их законных представителей из прифронтовых городов и посёлков, членов семей военных в Краснодарский край, Ставрополье, Москву, Подмосковье и другие регионы.

При реализации медицинского направления гуманитарной миссии партия уделяет отдельное внимание организации работы волонтёров-медиков.

«Многие люди не могут получить медицинскую помощь в месте проживания. Вместе с докторами мы регулярно выезжаем в новые регионы, проводим полную диагностику, затем, благодаря ФМБА и Минздраву России, вывозим людей на лечение», – отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, «Единая Россия» организовала поддержку для пожилых жителей новых регионов. На постоянной основе волонтёры партии также работают в ПВР, куда доставляют бытовую технику, лекарства, медицинское оборудование.

Отдельное направление работы гуманитарного штаба партии – помощь фронту.

На базе Центра беспилотных систем, который был создан при поддержке «Единой России» и фонда «Наша Правда», организовано производство FPV-дронов «Скворец».

«Уже тысячи «Скворцов» переданы войскам и помогли сохранить множество жизней наших парней», – сообщил Андрей Турчак.

Как сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в ближайшее время военнослужащим направят ещё две тысячи «Скворцов».

«В ходе гуманитарной миссии на фронт передаём средства передвижения, разведки, рации, тепловизоры, лодки. Стараемся разделять помощь равномерно, чтобы она попадала в различные соединения разных родов войск по всей линии боевого соприкосновения», – добавил он.

«В рамках региональной гуманитарной акции партии «Север помогает» Заполярье направило на передовую уже более 600 тонн помощи. Вместе с продуктами и оборудованием на фронт также передаются маскировочные сети, окопные свечи, медикаменты, средства личной гигиены, походные печи и многое другое, без чего невозможно обойтись в бою. Была приобретена техника, включая тепловизоры, лазерные прицелы, и приборы ночного видения. На передовую отправляются посылки с боеприпасами, а также множество трогательных писем от родных и неравнодушных северян. Правительством Мурманской области закуплено более 196000 единиц груза для передовой.

Волонтёры, МГЕРовцы посещают госпитали, передают подарки, организовывают для военнослужащих концерты и оказывают всю посильную помощь. А наши строители восстановили уже множество объектов инфраструктуры подшефного Приморского района. Специалисты из Мурманской области продолжают восстанавливать социально значимые, исторические и культурные объекты в Приморским районе в рамках соглашения о сотрудничестве с Запорожской областью.

Мы искренне благодарим всех, кто внёс свой вклад и продолжает это делать – выделяет средства, тратит силы и время, верит в Победу. Бойцы ощущают поддержку тыла, заботу и любовь Родины. Нам еще предстоит много работы, но объединившись, мы можем сделать всё, в этом наша сила!» – рассказал Андрей Чибис, секретарь регионального отделения партии, губернатор Мурманской области.

Вклад партии в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью отметили представители Минобороны, МЧС, ФМБА. Замначальника национального центра управления обороной Олег Искусков также подчеркнул, что «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке участников СВО, ветеранов боевых действий, решению социальных вопросов и проблем членов их семей.

Секретарь генсовета партии, в свою очередь, поблагодарил всех участников гуманитарного штаба. Он отметил, что штаб объединил общественные организации, бизнес, благотворительные фонды, волонтеров МГЕР, «Волонтерской роты», партнерских организаций.

«Отдельные слова благодарности – Министерству обороны, МЧС. Ещё до начала СВО мы развернули совместную гуманитарную миссию. Спасибо – Минздраву, Минтруда, Федеральному медико-биологическому агентству», – сказал Андрей Турчак.

В заключение он отметил, что работу гуманитарного штаба «Единой России» нужно продолжать до Победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.

«Мы со стороны «Единой России», безусловно, как оказывали, так и будем оказывать поддержку», – заключил Андрей Турчак.

Напомним, решением президиума генсовета гуманитарный штаб «Единой России» был создан 28 апреля 2022 года. Он работает в режиме единого координационного центра – от решения логистических вопросов при доставке гумпомощи до гармонизации законодательств России и ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и помощи в реализации народной программы партии в новых регионах.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/2-goda-raboty-gumanitarnyj-shtab-edinoj-rossii-napravil-v-novye-regiony-desyatki-tysyach-tonn-pomoshi

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
-Правовая консультация (18+)Стоит ли уходить в отпуск в мае? Ответ знает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоит ли уходить в отпуск в мае? Ответ знает юрист hh.ru-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, к официальному курсу американская валюта снижается, евро вырос-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика