«Гвоздики» и «Грады» - к бою! Артиллеристы армейского корпуса Северного флота провели практические занятия с боевой стрельбой на одном из военных полигонов в Заполярье

Как сообщает пресс-служба Северного флота, расчёты реактивных систем залпового огня «Град» выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника на значительных площадях, а также отработали нормативы по смене огневых позиций.

Военнослужащие выполнили задачи развертывания артиллерийских подразделений в боевой порядок, занятие выгодных огневых позиций и навыки по подготовке к ведению огня.

На первом этапе отработаны действия расчетами самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Боевые расчёты орудий отрабатывали огневые задачи по целям, имитирующим бронированную технику, а также живую силу противника на расстоянии до 15000 метров. Стрельба велась с закрытых огневых позиций по целям, находящимся вне зоны прямой видимости.

На втором этапе реактивные батареи «Град» совершили марш в район проведения боевых стрельб, осуществили первоначальное развертывание в боевой порядок и выполнили мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнём.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, расчёты реактивных систем залпового огня «Град» выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника на значительных площадях, а также отработали нормативы по смене огневых позиций.

Занятия проводились под руководством офицеров и опытных инструкторов, имеющих опыт участия в специальной военной операции.

Также оценивались навыки командиров подразделений тактически грамотно вести бой в суровых условиях Заполярья.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12497607@egNews