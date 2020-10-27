Гюльчатай, не открывай личико, Роспотребнадзор не велит!

Роспотребнадзор установил всеобщий масочный режим – использование средств индивидуальной защиты в общественных местах будет обязательным. Новое постановление подписано главой ведомства Анной Поповой. Правила вступят в силу с 28 октября.

«Лицам, находящимся на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», - говорится в документе.

Кроме того, постановлением предписано усилить режим дезинфекции в местах массового пребывания людей и временно запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00.