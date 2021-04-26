ГЖИ рассмотрит жалобы северян на доначисления по оплате коммунальных услуг, зафиксированные ЦУР

С 17 по 23 апреля Центр управления регионом зафиксировал 1083 обращения жителей региона по разной тематике. Об этом сообщила заместитель министра цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова. В блоке «ЖКХ» значительная часть жалоб касалась корректировки платы за отопление, больших сумм доначислений.

«Я прошу коллег из Госжилинспекции с учётом тех жёстких ограничений, которые мы ввели на размер доначислений по оплате отопления, рассмотреть очень чётко и быстро каждую жалобу, которая поступила. А Центр управления регионом прошу контролировать сроки рассмотрения и надлежащие ответы», – отметил губернатор Андрей Чибис.

За последнюю неделю на первом месте по количеству сообщений находился блок вопросов по теме «Благоустройство» (19%), на втором месте – раздел «ЖКХ» – (16%). Также северян активно интересовали темы «Дороги» (12%) и «Социальное обслуживание» (3%).

В блоке «Благоустройство» чаще всего жители региона жаловались на отсутствие уборки территорий, ямы и лужи во дворах. Также сообщения в соцсетях сигнализировали о неубранном мусоре у жилых домов.

Блок «Дороги» представлен проблемами ремонта, прежде всего, муниципальных дорог, а также создания и содержания тротуаров. Северяне продолжают жаловаться на ямы на дорогах. Больше всего сигналов поступило из Мурманска и ЗАТО Североморск.

В блоке «Социальное обслуживание» чаще всего северяне уточняли условия и порядок получения мер социальной поддержки, о которых сообщил Президент в послании Федеральному собранию.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, на площадке Центра управления регионом Мурманской области прошла рабочая встреча с представителями отраслевого блока «Социальная защита» правительства Мурманской области и Государственной жилищной инспекции по вопросу формирования дорожных карт.

В ходе встречи обсудили планы мероприятий по основным отраслевым направлениям, разработанные на основе аналитики поступивших сообщений жителей из социальных сетей, портала «Наш Север» и платформы обратной связи.