Х международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее» посвящена цифровой трансформации отрасли

18 ноября состоялось открытие Х юбилейной международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее» - «Цифровая трансформация Российской горнодобывающей отрасли и развитие Арктических территорий», в работе которой приняли участие представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

С видеоприветствием к гостям и участникам конференции обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он подчеркнул, что горнопромышленные предприятия Кольского Заполярья постоянно развиваются и улучшаются и в короткие сроки подхватили мировой тренд на цифровую трансформацию.

«На сегодняшний день почти каждое предприятие горнопромышленного комплекса если не организует проекты по цифровой трансформации своих производственных циклов, то как минимум планирует внедрение данного инструмента. Именно поэтому сегодняшняя тема конференции «Цифровая трансформация российской горнодобывающей отрасли и развитие арктических территорий» актуальна и своевременна», – отметил Андрей Чибис.

В приветственным словом выступила Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова в приветственном слове подчеркнула, что конференция является точкой сбора ключевых предложений по развитию отрасли, которые в дальнейшем традиционно входят в итоговую резолюцию в виде конкретных инициатив с целью дальнейшей их проработки с федеральным центром.

«Как хороший опыт можно отметить снижение стартового размера разового платежа за пользование недрами для повышения привлекательности месторождений Кольского полуострова. В 2020 году внесены изменения в федеральную Методику расчета стартового размера разового платежа за пользование недрами, в соответствии с которыми инфраструктурный коэффициент при разработке твердых полезных ископаемых для Мурманской области был снижен», - сказала глава ведомства.

В рамках пленарного заседания под модераторством министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяны Руссковой и генерального директора ФИЦ КНЦ РАН Сергея Кривовичева с докладом по достижению углеродной нейтральности выступил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, о реализации инвестиционных проектов промышленной реновации «Браунфилд» рассказал председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Крупные региональные промышленные предприятия КФ АО «Апатит», АО «Олкон», АО «СЗФК» рассказали о цифровой модернизации своих производств. АО «Федорово Рисорсес» представлен инвестиционный проект по строительству горно-обогатительного комбината на базе платинометального месторождения «Федорова Тундра», получивший статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. В заключительной части директор Горного института ФИЦ КНЦ РАН Сергей Лукичев рассказал о практических решениях по цифровой трансформации горнодобывающих предприятий.

«Важно, что все наши компании понимают значимость своевременного внедрения цифровых технологий. Причем делается это не в погоне за снижением операционных затрат, больший акцент направлен на повышение безопасности работ, создание комфортных условий работы для сотрудников, снижение антропогенной нагрузки на природу. И очень важно, что наша наука реализует прикладные решения, которые востребованы многими компаниями по всей России», - отметила в заключение Татьяна Русскова.

В первый день конференции Татьяна Русскова выступила в качестве модератора панельной дискуссии, посвященной одной из стратегических федеральных инициатив раздела «Экология» - «Геология. Возрождение легенды». Инициатива позволит повысить интенсивность открытия и вовлечения месторождений полезных ископаемых, создаст основу для долгосрочного развития российских науки и бизнеса, работающих в этой сфере, а также отечественных эффективных природосберегающих технологий разведки и добычи полезных ископаемых. В дискуссии приняли участие генеральный директор ФИЦ КНЦ РАН Сергей Кривовичев, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, генеральный директор АО «Федорово Рисорсес» Валерий Борисов, директор геологического института КНЦ РАН Николай Козлов, и.о. президента ТПП Мурманской области Андрей Ильин. Участники отметили необходимость выработки финансовых механизмов поддержки развития геологоразведки, внедрения современных цифровых технологий изучения недр и обеспечения кадрами отрасли.

В конце первого дня были представлены предложения компаний – потенциальных подрядчиков, участвующих в выставке, проводимой в рамках Конференции, и государственные меры поддержки в случае получения статуса резидента АЗ РФ или ТОР «Столица Арктики».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, вчера участники на тематических секциях и заседаниях круглых столов разобрали вопросы повышения эффективности производства и диверсификации предприятий горно-химического и горно-металлургического профиля, минимизации влияния отходов ГПК на окружающую среду Арктики и рассмотрели зарубежный опыт горных технологий.