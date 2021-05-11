Хаб вакансий хочет создать Роструд на базе системы «Работа в России»

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) потратит 457 млн рублей на доработку системы «Работа в России».

Как сообщает «Коммерсантъ», речь идёт об общероссийской базе вакансий и резюме, сейчас в ней зарегистрировано 10 млн пользователей и размещено 1,7 млн вакансий. Подрядчика для доработки базы определили 13 апреля, им стало ООО «Бюджетные и финансовые технологии» сооснователя «IBS» Сергея Мацоцкого. Работы должны быть завершены до конца 2021 года.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что на базе «Работы в России» ведомство хочет создать хаб вакансий. «Планируется обеспечить техническую возможность для автоматического размещения вакансий на «Работе в России» с других площадок — различных сайтов по поиску работы или сайтов крупных организаций», - сообщили там. Называть партнёров проекта представитель Минтруда отказался.

Государство хочет мониторить состояние рынка труда, но, чтобы получать актуальные данные о вакансиях, Роструду придётся договориться с бизнесом, считают эксперты, опрошенные изданием.