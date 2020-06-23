Халявщики не дают расслабиться заполярным росгвардейцам

В Мурманске сотрудники Росгвардии, находящиеся на маршруте патрулирования, получили сообщение от оперативного дежурного о том, что в одном из магазинов города сработала тревожная сигнализация. Наряд группы задержания незамедлительно направился на место происшествия.

К прибывшим на место росгвардейцам обратился администратор магазина и пояснил, что один из посетителей, находясь в торговом зале, взял продукты питания с полок и, спрятав их в свой пакет, прошёл мимо кассовой зоны. Его противоправные действия были замечены работником службы контроля по камерам видеонаблюдения, установленным в торговом зале. Гражданин был остановлен на выходе из магазина.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как установили сотрудники Росгвардии, в настоящее время подозреваемый уже подвергнут административному штрафу в размере более 3 тысяч рублей, за совершенное ранее хищение. На данный момент за новый эпизод противоправной деятельности в отношении 39-летнего мурманчанина сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

А в минувший выходной на пульт центра оперативного управления поступил тревожный сигнал из гипермаркета, расположенного в Октябрьском округе. На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший наряд группы задержания.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что неизвестный гражданин, находясь в данном магазине, взял с прилавка бутылку виски и направился к выходу, решив её не оплачивать. Работники магазина заметили правонарушение и нажали тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции.

В настоящее время в отношении ранее неоднократно судимого 19-летнего юноши возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».