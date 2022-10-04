Хаски-парк, ледокол «Ленин», пляж «Яйца дракона» и Батарейский водопад вошли в топ локаций Мурманской области, интересных туристам из Турции

С 26 сентября по 1 октября на территории региона работала реверсная бизнес-миссия из Турецкой Республики, организованная Центром поддержки экспорта Мурманской области. В ней приняли участие представители турецких туристических компаний и мурманских туроператоров.

Гости посетили основные достопримечательности Кольского Заполярья, ознакомились с туристской инфраструктурой Кировска, Ловозера, Териберки, Мурманска. Наиболее перспективными направлениями для привлечения туристов из Турции отмечены: Териберка (пляж «Яйца дракона», Батарейский водопад), хаски-парк «Ловозеро» и атомный ледокол «Ленин».

Финалом мероприятий стали переговоры между иностранными делегатами и представителями местных туристических компаний, которые состоялись в Мурманске. Председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев рассказал о туристическом потенциале Мурманской области и об опыте приема иностранных гостей туроператорами.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, генеральный директор Центра поддержки экспорта Анастасия Тютина поприветствовала участников и обозначила наиболее востребованные услуги центра, в том числе реверсные бизнес-миссии, благодаря которым есть возможность привезти иностранных гостей из зарубежных стран и показать им красоту и уникальность региона.