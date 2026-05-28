HeadHunter запускает «Платформу равных возможностей» в Мурманске — системную инициативу в поддержку инклюзивного найма

HeadHunter, ведущая платформа онлайн-рекрутмента в России и СНГ, объявляет о запуске «Платформы равных возможностей» — системной инициативы, направленной на развитие инклюзивного найма и повышение доступности рынка труда для людей с инвалидностью в Мурманске и других регионах СЗФО.

По экспертной оценке, текущий и потенциальный контур занятости людей с инвалидностью трудоспособного возраста может составлять около 2,2 млн человек в России. По данным HeadHunter, 49% компаний Мурманска готовы нанимать соискателей с инвалидностью сверх установленной квоты. При этом доля размещенных вакансий для людей с особенностями здоровья сейчас составляет 4%. Инициатива может касаться как минимум почти 550 тысяч жителей СЗФО.

Как работает «Платформа равных возможностей»

Новая инициатива устраняет один из ключевых барьеров трудоустройства — недостаток информации о доступности условий работы для людей с инвалидностью. Для многих соискателей Мурманска вопрос доступности условий работы — не дополнительное преимущество вакансии, а базовое условие возможности откликнуться на неё.

В рамках проекта на платформе появилась более детализированная система разметки вакансий по категориям доступности. При публикации вакансии с отметкой «Люди с особенностями здоровья» работодатели Мурманска теперь могут выбрать одну или несколько категорий: нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения мобильности, ментальные особенности, хронические заболевания. Дополнительно работодатели могут указать параметры, важные для кандидатов: возможность удаленной занятости, адаптацию рабочего места, гибкий график, особенности коммуникации и другие условия работы.

Для соискателей столицы Заполярья на hh.ru появился фильтр поиска вакансий по соответствующим категориям доступности. Это позволяет заранее оценить условия вакансии и принимать осознанное решение об отклике.

Почему инклюзивный найм становится важной частью кадровой повестки

По данным hh.ru, в 2025 году российские работодатели опубликовали более 395 тысяч вакансий, доступных для людей с инвалидностью, а с января по апрель текущего года всего размещено более 106 тысяч таких вакансий. В Мурманске в 2025 году работодатели опубликовали более 1,4 тысячи таких вакансий, с января по апрель 2026 года — почти 400 вакансий.

«Российский рынок труда находится в условиях структурного кадрового дефицита — по нашим оценкам, к 2030 году он может составить около 4 млн человек. При этом заметная часть потенциальных работников — люди с особенностями здоровья — фактически остаётся вне воронки найма. Сейчас, например, уровень занятости среди людей с инвалидностью составляет 27,5%, — прокомментировал Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter. — Часто проблема не в том, что таким соискателям не хватает квалификации, а в том, что рынок по-прежнему недостаточно прозрачен для них на этапе поиска работы. «Платформа равных возможностей» поможет это решить: работодателем даст более точный инструмент найма, соискателям с особенностями здоровья — более понятный сценарий поиска работы».

По данным Росстата, в России проживает 11,1 млн человек с инвалидностью, из них 4,3 млн — люди трудоспособного возраста. В СЗФО насчитывается около 550 тысяч жителей с инвалидностью в трудоспособном возрасте. Согласно данным Правительства РФ, в экономическую деятельность вовлечено 1,2 млн человек с инвалидностью (27,5% от численности инвалидов трудоспособного возраста). При этом, по оценке РООИ «Перспектива», с учетом мирового опыта этот показатель может достигать 50%, а значит, в экономику потенциально могут быть интегрированы еще более 1 млн человек.

Что показывают исследования hh.ru

Исследования hh.ru также показывают постепенное изменение отношения бизнеса. В 2025 году 53% работодателей рассматривали кандидатов с инвалидностью на открытые вакансии: 5% — на все вакансии, 43% — на отдельные позиции. При этом почти половина работодателей готова нанимать сотрудников с инвалидностью сверх установленной законодательством квоты: 3% точно готовы к такому найму, ещё 46% — скорее готовы.

Среди компаний, которые уже нанимали сотрудников с инвалидностью, чаще всего речь идёт о специалистах, занятых умственным трудом: этот вариант выбрали 43% работодателей. Кроме того, компании нанимали сотрудников с инвалидностью на массовые позиции — 30%, в производственный персонал — 27%, на позиции, связанные с физическим трудом, — 17%, в IT — 10%, в продажи — 7%.

Генеральный директор группы компаний «Магнит» Евгений Случевский: «Магнит» системно развивает инклюзивные проекты, в том числе образовательные и мотивационные. Через наши социальные инициативы мы помогаем людям с ограниченными возможностями интегрироваться в открытый рынок труда, самореализоваться в профессии или творчестве, найти свое призвание и место в обществе. В компании действует и программа инклюзивного найма, предусматривающая специально разработанные бизнес-процессы трудоустройства, адаптации и обучения людей с инвалидностью. «Платформа равных возможностей» — важный шаг на пути создания по-настоящему инклюзивного общества. Появление такого технологичного инструмента существенно облегчит взаимодействие работодателей и соискателей, упростит процесс найма людей с ограниченными возможностями».

Работа HeadHunter по развитию социально значимых инициатив

В декабре 2025 года hh.ru присоединился к Национальному инклюзивному договору, подписав декларацию с Агентством стратегических инициатив. Запуск «Платформы равных возможностей» продолжает последовательную работу компании по развитию социально значимых инициатив в сфере занятости и созданию более доступной цифровой среды для соискателей.

«Для Агентства стратегических инициатив создание условий для трудоустройства людей с инвалидностью – одно из важнейших направлений работы. Сообщество инклюзивного бизнеса, которое сейчас формирует АСИ, является мощным двигателем изменений, и мы рады, что HeadHunter стал одним из его участников. В рамках сотрудничества мы провели опросы и глубинные интервью с работодателями из различных сфер – промышленности, ритейла, телекоммуникаций и цифровых сервисов, а также с представителями НКО, формирующими условия для полноценной самореализации людей с инвалидностью. Это позволило детально проработать адаптацию платформы под запросы рынка, чтобы сделать ее еще удобнее как для соискателей с инвалидностью, так и для работодателей», – подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Подготовке запуска предшествовала исследовательская работа hh.ru с участием работодателей, профильных НКО, экспертов и представителей инклюзивного сообщества. Она показала высокий запрос бизнеса на более понятные инструменты описания условий вакансий, а соискателей — на более предсказуемые механизмы поиска работы.

Отдельной частью работы HeadHunter по развитию социально значимых инициатив стало развитие цифровой доступности самой платформы — направления, которое hh.ru рассматривает как обязательный элемент современного HR-сервиса. В 2025 году компания провела аудит доступности веб-версии и мобильных приложений, по итогам которого началась поэтапная работа по улучшению интерфейсов и пользовательского опыта для людей с различными особенностями восприятия и использования цифровых сервисов.

«Как ведущая платформа онлайн-рекрутмента в России и СНГ, hh.ru рассматривает развитие безбарьерной цифровой среды и инклюзивных инструментов найма как часть своей долгосрочной ответственности. Мы убеждены, что поиск работы должен быть доступен каждому человеку вне зависимости от особенностей здоровья. Поэтому мы продолжим развивать сервисы, которые делают взаимодействие работодателей и соискателей более понятным, удобным и доступным», — подчеркнули в hh.ru.