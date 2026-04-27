HeadHunter запускает программу поддержки малого и среднего бизнеса «Доступный найм»

HeadHunter объявляет о запуске программы поддержки малого, среднего и микробизнеса, направленной на повышение доступности для этого сегмента инфраструктуры рынка труда и поддержку занятости в регионах. Программа ориентирована более чем на 550 тысяч компаний МСБ в 150 тысячах населённых пунктов*, численность которых до 50 тысяч человек. Суммарно в них проживает около 50 млн россиян.

В рамках программы HeadHunter внедряет два новых продукта: специальные условия размещения вакансий в малых населенных пунктах и пакеты доступа к базе резюме, разработанные под потребности МСБ. Новые тарифные решения позволяют работодателем эффективнее конкурировать за персонал, обеспечивая прозрачные условия использования сервисов платформы. Инициатива также учитывает запрос предпринимателей на снижение издержек и повышение доступности инструментов развития бизнеса.

Затраты работодателей МСБ на размещение вакансий в малых населённых пунктах снизятся более чем в 2 раза

Для работодателей, размещающих вакансии в населённых пунктах с численностью до 50 тысяч человек, затраты на публикацию одной вакансии снижаются более чем на 50% по сравнению со стандартными тарифами. Специальные условия размещения одной вакансии зависят от конкретного региона и доступны работодателям при создании вакансии на hh.ru.
Инициатива направлена на поддержку занятости в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек, где проживают более 25 млн человек трудоспособного возраста** (что составляет около 33% всего трудоспособного населения России***). Такой подход сделает профессиональный поиск сотрудников доступнее для локальных работодателей, а соискателям даёт возможность найти работу по месту проживания.

Для МСБ запускается более доступный формат работы с базой кандидатов

Вместе с этим HeadHunter запускает специальные пакеты доступа к базе резюме, разработанные на основе исследования потребностей малого, среднего и микробизнеса. Платформа предложит три варианта доступа: 10 контактов на 30 дней, 20 контактов на 30 дней, а также размещение вакансии с возможностью приобрести пакет на 10 контактов с дополнительной скидкой.

Такие условия наиболее соответствуют реальным сценариям найма в МСБ, где менеджер или собственник бизнеса может обработать ограниченное количество резюме и кандидатов за месяц, и найм происходит точечно, а не массово.

Таким образом, порог входа в найм сотрудников для МСБ становится значительно доступнее. Стоимость зависит от региона, но для 60% регионов цена пакета с доступом к 10 контактам не будет превышать 3 тысяч рублей.

«Наша программа направлена не только на поддержку бизнеса, но и на решение более широкой задачи — развитие занятости в малых городах и повышение доступности работы по месту проживания. Новые тарифные решения позволяют вовлечь в использование платформы более широкий круг работодателей, в том числе компании с ограниченным бюджетом на подбор персонала. Мы продолжим развивать эту программу: следующим шагом станет развитие принципов ранжирования и видимости вакансий, чтобы более равномерно распределять отклики соискателей и повысить доступность кандидатов для малого и среднего бизнеса», — отметил Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter.


* - по оценке hh.ru на основе агрегированных данных, в т.ч. данных Росстат
** - по оценке hh.ru
*** - труд и занятость в России 2025: https://www.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2025.pdf

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
