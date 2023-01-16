HeadHunter запустил новый проект: найди работу через QR-код

HeadHunter совместно с тремя крупными работодателями Северной столицы запустил проект по быстрому поиску работы и трудоустройству.

Проект рассчитан на очень широкую аудиторию соискателей. Суммарно только в первый месяц после старта проекта увидеть, отсканировать QR-коды и найти работу могут несколько миллионов соискателей в Петербурге.

«Механика проекта очень проста - на входной двери или в прикассовой зоне розничных точек наших партнёров размещаются стикеры с QR-кодом. Покупатель и, по сути, потенциальный кандидат на новое место работы наводит камеру телефона на QR-код и попадает на подборку вакансий компании-работодателя на hh.ru. В проекте уже участвуют более 232 точек из сети магазинов «Улыбка радуги», 130 зоомагазинов «Petshop», а также 49 отделений Банка Санкт-Петербург. В январе мы планируем расширение географии и числа участников, чтобы как можно больше людей могли в удобное для них время и месте просто найти работу, отсканировав QR-код с вакансиями компаний, услугами которых они постоянно пользуются и доверяют», - объясняет Кристина Нестерова, руководитель партнёрских проектов hh.ru Северо-Запад.

Аналитика рынка труда показывает, что спрос на новых сотрудников у работодателей Петербурга в течение всего 2022 года держался на стабильном уровне. В 2022 году компании из сферы ретейла ежемесячно размещали в Петербурге более 15000 вакансий, а работодатели из области финансовых и банковских услуг – более 1300 вакансий. В данном случае спрос на новых работников по сравнению с показателями двухгодичной давности в сфере ретейла +86%, в банковском секторе +27%.

Между тем на одну вакансию в области розничных продаж в Петербурге откликаются в среднем лишь 2-3 человека, в сфере банков на одно место могут претендовать до 4 кандидатов. Такие показатели говорят о том, что у компаний сохраняется высокий спрос на новый персонал и яркая потребность в оперативном закрытии вакансий.

«Усугубление дефицита работников и числа новых молодых специалистов, изменение гендерных и возрастных границ на рынке труда, трансформация HR-функции — эти и другие тренды рынка труда теперь с нами надолго. Чтобы с учетом текущих реалий сделать трудоустройство людей ещё более простым, комфортным, быстрым был запущен проект, позволяющий найти любимую работу, даже не заходя на job-сайт, а просто сканируя QR-код, когда человек покупает продукты, оплачивает счёт в банке или занимается любыми другими повседневными вещами.

Да, в ряде профессиональных сфер, например, в ретейле и в банковском секторе, рынок труда остаётся преимущественно соискательским, то есть кандидатов меньше, чем работодательских предложений. При этом именно ретейл и финансовый сектор могут быть прекрасными точками входа, а также качественного карьерного роста и развития для соискателей. В связи с этим мы уверены, что наш новый проект объединит множество работодателей и соискателей. Мы видим, что наём с помощью hh.ru растёт, как и требовательность наших пользователей. Поэтому мы и создаём технологии для подбора и трудоустройства сотрудников разных профессий. Без стереотипов и предубеждений», - отмечает Юлия Сахарова, руководитель hh.ru Северо-Запад.