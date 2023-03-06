Хет-трик портовиков, или «Сборная Мурманска» стала чемпионом Мурманской области по хоккею с мячом

Основу команды составляют игроки команды «Мурманский морской торговый порт».

В финальном матче, который прошёл в минувшее воскресенье на стадионе «Строитель», им противостоял хоккейный клуб «Мончегорск». Сильные стороны мурманчан – комбинационная игра, короткий пас - позволили уверенно выйти вперед. К перерыву они лидировали со счётом 4:1.

Но гости не собирались сдаваться. Плюс во второй половине встречи ситуацию осложнил сильный снегопад, и постепенно мончегорцы довели разрыв в счёте до минимального, а на последней минуте основного времени сравняли его - 4:4. Настало время послематчевых пенальти. При счёте 2:2 у мурманчан оставался ещё один удар. К мячу подошёл капитан «Сборной Мурманска» мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский:

«С одной стороны, двенадцатиметровые штрафные – это лотерея. Есть элемент везения. Но с другой стороны, лёд скользкий, а мяч круглый. В тот момент, когда я подошёл к мячу, думал только о том, чтобы выполнить все чётко и профессионально. Так и получилось», - сказал Яков Красовский.

Как отметили специалисты, огромный вклад в победу внёс вратарь мурманчан Михаил Щукин. Во время игры он отбил два пенальти, а в послематчевой серии – ещё три.

«А ещё очень помогла поддержка болельщиков. Их было много, и это очень радует, придает силы играть красиво и результативно. В последнее время на игры приходит всё больше болельщиков – целыми семьями, с детьми. Это отлично. Спорт становится посещаемым. Видна заинтересованность людей, которые потом сами начинают заниматься спортом и проводят в секции хоккея с мячом детей. Хочется, чтобы так было и впредь», - отметил Яков Красовский.

Таким образом, завоевав звание чемпиона Мурманской области по хоккею с мячом 2023 года, наши коллеги из команды «Мурманский морской торговый порт» впервые в истории сделали в сезоне хет-трик: завоевали кубок Мурманска и звания чемпионов города и области!

«Спасибо за игру и достойную победу! Поздравляю победителей!», - отметил по итогам победной встречи исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251181%2Fwall-149919532_3030