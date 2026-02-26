hh.ru и «Моя смена»: какие рабочие профессии самые «дорогие» в Мурманской области и сколько они могут заработать за час и за месяц
Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, совместно с сервисом подработки рядом с домом «Моя смена» проанализировали рынок труда и актуальные вакансии в Мурманской области в сфере рабочего персонала в начале 2026 года и выяснили, кому из «синих воротничков» работодатели предлагают наиболее высокие заработные платы.
Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 275900 рублей. На втором месте расположились машинисты (170000 рублей), на третьем — механики и монтажники (по 130000 рублей). Также в топ-10 рабочих с наибольшими зарплатами входят автослесари и автомеханики (120000 рублей), контролёры ОТК (120000 рублей), электромонтажники (100000 рублей), водители (90000 рублей), слесари и сантехники (90000 рублей) и токари, фрезеровщики и шлифовщики (76000 рублей).
Топ-10 рабочих специализаций с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях Мурманской области по данным hh.ru, январь 2026
|
Специализация
|
Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях, рублей
|
Сварщик
|
275 900
|
Машинист
|
170 000
|
Механик
|
130 000
|
Монтажник
|
130 000
|
Автослесарь, автомеханик
|
120 000
|
Контролёр ОТК
|
120 000
|
Электромонтажник
|
100 000
|
Водитель
|
90 000
|
Слесарь, сантехник
|
90 000
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
76 000
«Компании Мурманской области готовы хорошо оплачивать труд «синих воротничков». Медиана предлагаемых зарплат для категории рабочих профессий в целом по региону составляет 80300 рублей, но в случае со сварщиками, электромонтажниками, машинистами и другими высококвалифицированными рабочими этот показатель может быть в разы выше. Важно отметить, что высокий уровень дохода сегодня можно получить не только при полной занятости. Среди производственных вакансий, которые соискатели могут рассматривать как подработку с почасовой оплатой, также наблюдается заметный рост заработной платы», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.
По данным сервиса подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК «Verme»), в январе 2026 года самой высокооплачиваемой работой с почасовой оплатой стала позиция специалиста по заготовкам собственного производства в ритейле. Это сотрудники, которые занимаются приготовлением блюд на гриле, шашлыка, фарша и другой подобной продукции. За час они могут заработать в среднем 361,8 рубля. За месяц такие специалисты могут заработать 95500 рублей.
На втором месте по уровню оплаты за час оказались пекари со средней ставкой 323,6 рубля/ч, а тройку лидеров замыкают сборщики заказов — 313,8 рубля/ч. При этом максимальные ставки в пекарнях достигают 403 рублей/ч, а в сборке заказов — до 600 рублей/ч. За месяц при такой ставке пекари на данный момент могут заработать 85400 рублей.
«Высокие ставки у сборщиков заказов отражают общую динамику логистического сегмента. Спрос на этих специалистов со стороны бизнеса устойчиво растёт, и рынок реагирует соответствующим образом. В случае с пекарями и заготовщиками ключевую роль играет фактор квалификации: такая работа требует больше знаний и навыков, поэтому оплачивается лучше. Дополнительным драйвером служит структурный сдвиг в ритейле — доля готовой еды в продажах увеличивается, что формирует долгосрочный спрос на таких специалистов и усиливает конкуренцию за них и как следствие также влияет на уровень дохода, выводя эти специальности в лидеры по зарплатам в ритейле», — объяснил директор по работе с ключевыми клиентами сервиса «Моя смена» Влад Твердохлеб.