hh.ru и «Моя смена»: какие рабочие профессии самые «дорогие» в Мурманской области и сколько они могут заработать за час и за месяц

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, совместно с сервисом подработки рядом с домом «Моя смена» проанализировали рынок труда и актуальные вакансии в Мурманской области в сфере рабочего персонала в начале 2026 года и выяснили, кому из «синих воротничков» работодатели предлагают наиболее высокие заработные платы.

Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 275900 рублей. На втором месте расположились машинисты (170000 рублей), на третьем — механики и монтажники (по 130000 рублей). Также в топ-10 рабочих с наибольшими зарплатами входят автослесари и автомеханики (120000 рублей), контролёры ОТК (120000 рублей), электромонтажники (100000 рублей), водители (90000 рублей), слесари и сантехники (90000 рублей) и токари, фрезеровщики и шлифовщики (76000 рублей).

Топ-10 рабочих специализаций с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях Мурманской области по данным hh.ru, январь 2026

Специализация Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях, рублей Сварщик 275 900 Машинист 170 000 Механик 130 000 Монтажник 130 000 Автослесарь, автомеханик 120 000 Контролёр ОТК 120 000 Электромонтажник 100 000 Водитель 90 000 Слесарь, сантехник 90 000 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 76 000

«Компании Мурманской области готовы хорошо оплачивать труд «синих воротничков». Медиана предлагаемых зарплат для категории рабочих профессий в целом по региону составляет 80300 рублей, но в случае со сварщиками, электромонтажниками, машинистами и другими высококвалифицированными рабочими этот показатель может быть в разы выше. Важно отметить, что высокий уровень дохода сегодня можно получить не только при полной занятости. Среди производственных вакансий, которые соискатели могут рассматривать как подработку с почасовой оплатой, также наблюдается заметный рост заработной платы», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

По данным сервиса подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК «Verme»), в январе 2026 года самой высокооплачиваемой работой с почасовой оплатой стала позиция специалиста по заготовкам собственного производства в ритейле. Это сотрудники, которые занимаются приготовлением блюд на гриле, шашлыка, фарша и другой подобной продукции. За час они могут заработать в среднем 361,8 рубля. За месяц такие специалисты могут заработать 95500 рублей.

На втором месте по уровню оплаты за час оказались пекари со средней ставкой 323,6 рубля/ч, а тройку лидеров замыкают сборщики заказов — 313,8 рубля/ч. При этом максимальные ставки в пекарнях достигают 403 рублей/ч, а в сборке заказов — до 600 рублей/ч. За месяц при такой ставке пекари на данный момент могут заработать 85400 рублей.

«Высокие ставки у сборщиков заказов отражают общую динамику логистического сегмента. Спрос на этих специалистов со стороны бизнеса устойчиво растёт, и рынок реагирует соответствующим образом. В случае с пекарями и заготовщиками ключевую роль играет фактор квалификации: такая работа требует больше знаний и навыков, поэтому оплачивается лучше. Дополнительным драйвером служит структурный сдвиг в ритейле — доля готовой еды в продажах увеличивается, что формирует долгосрочный спрос на таких специалистов и усиливает конкуренцию за них и как следствие также влияет на уровень дохода, выводя эти специальности в лидеры по зарплатам в ритейле», — объяснил директор по работе с ключевыми клиентами сервиса «Моя смена» Влад Твердохлеб.