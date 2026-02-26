В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременностиСоблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.02.26 12:00

hh.ru и «Моя смена»: какие рабочие профессии самые «дорогие» в Мурманской области и сколько они могут заработать за час и за месяц

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, совместно с сервисом подработки рядом с домом «Моя смена» проанализировали рынок труда и актуальные вакансии в Мурманской области в сфере рабочего персонала в начале 2026 года и выяснили, кому из «синих воротничков» работодатели предлагают наиболее высокие заработные платы.

Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 275900 рублей. На втором месте расположились машинисты (170000 рублей), на третьем — механики и монтажники (по 130000 рублей). Также в топ-10 рабочих с наибольшими зарплатами входят автослесари и автомеханики (120000 рублей), контролёры ОТК (120000 рублей), электромонтажники (100000 рублей), водители (90000 рублей), слесари и сантехники (90000 рублей) и токари, фрезеровщики и шлифовщики (76000 рублей).

Топ-10 рабочих специализаций с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях Мурманской области по данным hh.ru, январь 2026

Специализация

Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях, рублей

Сварщик

275 900

Машинист

170 000

Механик

130 000

Монтажник

130 000

Автослесарь, автомеханик

120 000

Контролёр ОТК

120 000

Электромонтажник

100 000

Водитель

90 000

Слесарь, сантехник

90 000

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

76 000

 

«Компании Мурманской области готовы хорошо оплачивать труд «синих воротничков». Медиана предлагаемых зарплат для категории рабочих профессий в целом по региону составляет 80300 рублей, но в случае со сварщиками, электромонтажниками, машинистами и другими высококвалифицированными рабочими этот показатель может быть в разы выше. Важно отметить, что высокий уровень дохода сегодня можно получить не только при полной занятости. Среди производственных вакансий, которые соискатели могут рассматривать как подработку с почасовой оплатой, также наблюдается заметный рост заработной платы», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

По данным сервиса подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК «Verme»), в январе 2026 года самой высокооплачиваемой работой с почасовой оплатой стала позиция специалиста по заготовкам собственного производства в ритейле. Это сотрудники, которые занимаются приготовлением блюд на гриле, шашлыка, фарша и другой подобной продукции. За час они могут заработать в среднем 361,8 рубля. За месяц такие специалисты могут заработать 95500 рублей. 

На втором месте по уровню оплаты за час оказались пекари со средней ставкой 323,6 рубля/ч, а тройку лидеров замыкают сборщики заказов — 313,8 рубля/ч. При этом максимальные ставки в пекарнях достигают 403 рублей/ч, а в сборке заказов — до 600 рублей/ч. За месяц при такой ставке пекари на данный момент могут заработать 85400 рублей. 

«Высокие ставки у сборщиков заказов отражают общую динамику логистического сегмента. Спрос на этих специалистов со стороны бизнеса устойчиво растёт, и рынок реагирует соответствующим образом. В случае с пекарями и заготовщиками ключевую роль играет фактор квалификации: такая работа требует больше знаний и навыков, поэтому оплачивается лучше. Дополнительным драйвером служит структурный сдвиг в ритейле — доля готовой еды в продажах увеличивается, что формирует долгосрочный спрос на таких специалистов и усиливает конкуренцию за них и как следствие также влияет на уровень дохода, выводя эти специальности в лидеры по зарплатам в ритейле», — объяснил директор по работе с ключевыми клиентами сервиса «Моя смена» Влад Твердохлеб.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, что нужно учесть при оформлении самозанятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)hh.ru и «Моя смена»: какие рабочие профессии самые «дорогие» в Мурманской области и сколько они могут заработать за час и за месяц-PRO Валюту (16+)Рубль снижается в паре с юанем-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)На коммунальных объектах Северного флота проведены противоаварийные тренировки-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»