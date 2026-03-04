hh.ru и «Моя смена»: потребность в дополнительном заработке есть у 47% мурманчан

Три проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»
Интерес мурманчан к подработкам в первом квартале 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Доля граждан, которые хотят найти дополнительный источник дохода в ближайшие 3 месяца, сократилась с 49% до 47%. Это следует из опроса 38 тысяч респондентов, проведенного в России, в том числе в Мурманской области, ведущей платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Больше всего в дополнительном заработке заинтересованы люди старше 35 лет. Подработки готовы рассмотреть 52% опрошенных в группе 55 лет и старше, столько же — в группе 35-44-летних, а в группе 45-54-летних — 50% респондентов. Наименьший интерес к подработкам проявляют молодые специалисты. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет показатель составил 41%. У подростков до 18 лет интерес к подработке за год снизился с 49 до 41%.

В региональном разрезе СЗФО наибольший интерес к подработке проявляют жители Псковской области (70%), Калининградской области (60%) и Республики Карелия (57%). Минимальные показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге (45%), а также в Мурманской и Вологодской областях (по 47%).

Лидерами роста интереса к дополнительному заработку за год стали Псковская область — прирост на 21 п.п. (с 49% до 70%), Калининградская область — на 12 п.п. (с 48% до 60%) и Ленинградская область — на 11 п.п. (с 41% до 52%).

Тех, кто рассматривает поиск подработки, больше всего в сфере искусства и массмедиа (60%). На втором месте — сфера домашнего и обслуживающего персонала (59%). Также много желающих подработать в индустрии красоты и фитнеса (58%).

По данным исследования сервиса подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК «Verme»), чаще всего возможности для подработки ищут женщины (73%), а две трети людей, ищущих подработку, старше 35 лет. Большинство людей, ищущих подработку, имеет среднеспециальное образование (44,6%); высшее образование у 22,3%, среднее — у 23,8%, а неоконченное высшее — у 9,2%.

Для 41% опрошенных временная работа выступает основным источником дохода, однако каждый пятый работает полный день и ищет возможности для дополнительного заработка. Другие популярные цели: полезно проводить свободное время (28%), создать финансовую «подушку безопасности» (22%), накопить на крупную покупку (16%) и оплатить обучение или кредиты (16%).

«Интерес к подработкам продолжает расти, что отражает как потребность россиян в дополнительном доходе, так и готовность рынка труда предоставлять гибкие форматы занятости. В некоторых отраслях мы видим значительный рост числа вакансий, которые предлагают частичную занятость. Например, в добыче сырья количество таких вакансий выросло на 50%, в розничной торговле — на 22%, а в страховании — на 14%», — подчеркнула Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

«Рынок краткосрочной занятости становится интересен людям разных возрастов и социальных групп. Некоторые видят в подработках возможность улучшить своё финансовое положение или быстро накопить на какие-то цели, другие — попробовать свои силы в новых сферах деятельности. Так или иначе популярность временной занятости растёт, и это устойчивый тренд, который будет влиять на рынок труда в ближайшие годы» — добавил Николай Гальянов, сооснователь сервиса «Моя смена».

