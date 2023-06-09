Hh.ru представил сервис открытой аналитики рынка труда

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила сервис открытой аналитики рынка труда hh.статистика.

С его помощью работодатели, соискатели, СМИ и любые заинтересованные уже сейчас смогут оценить конкуренцию за рабочие места и динамику спроса в нужном сегменте рынка, сравнить тренды в регионах и профессиональных областях, а в дальнейшем – получить информацию о предлагаемых и ожидаемых заработных платах. Сервис бесплатный и находится в свободном доступе по ссылке: https://stats.hh.ru/.

Hh.статистика предоставляет качественную верхнеуровневую аналитику рынка труда. Она строится на данных из базы hh.ru, а это почти миллион активных вакансий и более 60 миллионов активных резюме. Такой объём позволяет получать по-настоящему уникальную информацию о ситуации с подбором в России, которую мы предоставляем совершенно бесплатно.

Hh.статистика помогает:

быть в курсе трендов рынка, чтобы вовремя корректировать стратегию подбора персонала;

понять причины, почему не срабатывает та или иная вакансия;

найти регионы-доноры, откуда можно привлекать соискателей;

спланировать открытие бизнеса в новых регионах.

На главной странице сервиса вы можете увидеть все базовые данные по рынку труда: уровень спроса и предложения и уровень конкуренции. С июля к этим данным добавится предлагаемая и ожидаемая зарплаты. Здесь же можно получить аналогичную статистику по любому субъекту РФ или его административному центру — достаточно выбрать нужный регион на карте. Оценить основные тренды не только на федеральном, но и на региональном рынке ещё никогда не было так просто.

Ниже на главной странице располагаются графики, отражающие изменения основных показателей, например hh.индекса, который демонстрирует уровень конкуренции на рынке труда в соотношении числа активных резюме и количества вакансий. Благодаря графику вы можете мгновенно оценить динамику конкуренции за последние два года и сразу понять, в чью сторону меняется рынок — работодателей или соискателей. При необходимости можно сузить данные до нужной вам профобласти и региона.

На главной странице доступны и другие показатели, например изменение спроса и предложения за последний месяц или год, а также структура вакансий и резюме в разных профобластях. Последние два наглядно показывают работодателям, каких сотрудников на рынке труда больше всего прямо сейчас, какие профобласти самые конкурентные и где придётся побороться за кандидатов. Кроме того, отдельно вынесен показатель изменения количества вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С помощью hh.статистики вы можете сравнивать любые показатели между собой — это касается как данных по регионам и профобластям, так и показателей за разные промежутки времени. В этом поможет вкладка «Настраиваемая аналитика».

Над проектом hh.статистика постоянно работает команда аналитиков hh.ru с опытом работы более 20 лет — их опыт позволяет нам развивать сервис и делать его ещё более удобным и информативным для всего рынка труда, а также для специалистов из самых разных сфер.

Смотреть открытую аналитику рынка труда.