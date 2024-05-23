Hh.ru с партнёрами запустил кампанию «День заботы на работе» в канун своего 24-летия

В день своего 24-летия крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru запустила медийную кампанию «День заботы на работе», в основе которой простая, но жизненно важная идея — забота о себе и о других. Партнёрами проекта выступили Государственная Третьяковская галерея, «СБЕР», «VK», «АШАН» и «Черкизово».

23 мая в рамках проекта «День заботы на работе» был запущен сайт в виде городской интерактивной карты, на которой визуализированы здания партнёров. При нажатии на зону появляется блок с информацией о компании, комментарием директоров по персоналу на тему «Как мы заботимся о сотрудниках», роликом, где ведущий — Сергей Матвиенко (шоу «Импровизаторы») — общается с сотрудниками компаний, а также специальный бонус от «VK» и hh.ru.

Как считают аналитики hh.ru, баланс между работой и жизнью — это не просто красивая формулировка. От него зависит качество жизни, здоровье, отношения с близкими, уровень стресса и повседневного комфорта и так далее. Чтобы не нарушать хрупкое равновесие, важно помнить, что в центре любых процессов, в том числе рабочих, всегда человек — его потребности и желания должны не просто учитываться, а быть услышанными и понятыми.

Исследования hh.ru показывают, что только в 2024 году порядка 46% опрошенных честно признались, что уже чувствуют хроническую усталость от работы, плохое настроение, связанное с работой и упадок сил. Подобная ситуация напрямую влияет на эффективность и продуктивность людей на рабочем месте и как следствие возможное падение уровня производительности компаний. А к слову последние, наоборот, планируют повышают уровень своей эффективности в 2024 году и ожидают активности о работников и делать это будут сразу в 64% компаний. В свою очередь порядка 76% работников ждут, что в этом году их компании усилят свою заботу об их эмоциональном состоянии, ещё 68% работников добавили, что хотят, чтобы компании чаще заботились о здоровье сотрудников, а 46% хотят, чтобы работодатели помогали им в сложных жизненных ситуациях. Такие образом только заботясь о работниках, компании могут выиграть любую гонку и испытание.

Команды маркетинга hh.ru и партнёров проекта постарались, чтобы это был не просто подарок на день рождения, а идея со смыслом, которая принесёт пользу и позволит людям лучше разбираться в теме заботы и понимать, какой она может быть и как может выражаться.

Андрей Пантелеев, коммерческий директор hh.ru и и.о. директора по маркетингу hh.ru: «Мы точно знаем, что классная компания, хорошая должность и высокая зарплата — это ещё не всё, что делает современного человека счастливым. Время наедине с собой за любимым занятием или вместе с самыми близкими также базовая ценность для многих. Поэтому мы так много говорим о том, как самозаботиться в этом безумном, но интересном мире и как эту задачу помогают решать своим командам в разных компаниях. Ведь способность руководителя создать безопасную и дружелюбную среду — это такой же приоритет при выборе компании, как и заработная плата, которую там предлагают. А иногда первый аргумент весомее второго».

В прошлом году hh.ru выпустил манифест, в котором напомнил, что не стоит брать ресурсы у себя в долг, стараясь быть самым сильным, самым успешным, в общем, самым-самым. Куда лучше время от времени останавливаться, выдыхать, замечать сигналы своего организма, разрешать себе быть уставшим и переключать свой интерес на что-то другое, делать то, что действительно хочется, а не то, что надо.

Новый проект «День заботы на работе» стал логичным продолжением, потому что от заботы о себе взять выходной или перерыв нельзя. Проект не только подскажет, как быть бережным к себе и не перегореть в реальности, полной вызовов и задач, но и покажет, что делают для людей в крупных компаниях, чтобы они чувствовали себя в гармонии с собой и с миром.

Фото предоставлено hh.ru.