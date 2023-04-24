hh.ru упростил жизнь работодателям из малого бизнеса: теперь искать сотрудников стало ещё проще

Теперь все работодатели из малого бизнеса могут зарегистрироваться или пройти авторизацию на hh.ru с помощью Tinkoff ID, без ввода пароля и логина, всего в пару кликов.

Интеграция Tinkoff ID с hh.ru кратно уменьшает количество действий для регистрации и входа на сервис. При регистрации на сайте hh.ru или в мобильном приложении «hh Бизнес» через Tinkoff ID для компаний из малого бизнеса нет необходимости заполнять анкету и загружать документы, все данные вносятся автоматически, что существенно сокращает время процесса и снижает риски некорректного заполнения.

Опция доступна пользователям, в том числе и индивидуальным предпринимателям, у которых есть аккаунт в Тинькофф Бизнес. Всем новым пользователям, прошедшим впервые регистрацию на hh.ru с помощью Tinkoff ID, начисляется бесплатная вакансия, которую можно использовать в течение трех месяцев с момента регистрации.

Отметим, что работодатели малого, среднего и микробизнеса в России восстанавливают силы. Так, в начале 2023 года российский малый бизнес начал наращивать спрос на новый персонал: +5% новых вакансий разместили работодатели малого бизнеса Петербурга, +10% новых вакансий размещено малым бизнесом Ленобласти. Но наибольший рост спроса на персонал демонстрирует малый бизнес Калининграда (+40% новых вакансий), Пскова (+38%), Мурманска (+35%), Великого Новгорода (+28%), а также Коми (+19% новых рабочих мест) и Архангельска (+15%).

Юлия Колпакова, руководитель welcome-службы hh.ru: «Наша интеграция с Tinkoff ID — это очередной важный шаг в упрощении использования hh.ru тысячам работодателей из малого бизнеса по всей стране. Теперь для пользователей Tinkoff ID мы можем исключить необходимые этапы ручного заполнения данных о том, что новый работодатель добросовестный и ведет реальную бизнес-деятельность. Это позволит нам сохранить высокий уровень доверия со стороны соискателей как безопасной среды поиска работы, при этом существенно упростив для работодателей регистрацию и вход на сервис».

Виталий Бриедис, руководитель сервиса Tinkoff ID: «Вход по Tinkoff ID для юридических лиц — это закономерный и важный этап развития нашего продукта, и мы рады, что hh.ru стал одним из первых партнеров Тинькофф по этому направлению. Теперь и представители бизнеса смогут за пару кликов пройти авторизацию на сайте и оценить все преимущества Tinkoff ID, такие как: скорость, удобство, и самое главное, надежность и безопасность нашего сервиса».