hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста

Аналитики hh.ru провели опрос среди жителей Мурманской области, чтобы выяснить, какие профессиональные навыки они планируют развивать в первую очередь в ближайшее время. Результаты исследования показали, что портрет «прокачанного» специалиста будущего сильно отличается в зависимости от пола, возраста, профессии респондентов.

Топ навыков, которые хотят освоить мурманчане

Согласно данным опроса по Мурманской области, в абсолютных лидерах оказалось освоение специализированного ПО (1С, AutoCAD, Photoshop, Figma и т.д.) — этот пункт отметили 27% опрошенных. Второе место занимают цифровые и IT-навыки, включая программирование, аналитику данных и работу с нейросетями — их выбирают 25% респондентов. Далее следует маркетинг и продажи (20%), а также вождение (19%). Финансы и учёт набрали 18%, юридическая грамотность — 17%, а ремонтно-строительные навыки — 15%. Затем идут иностранные языки (13%) и управление проектами (Agile, Scrum) — 11%. Наименьший интерес зафиксирован к медицине и здоровью — 6%.

Мужчины vs женщины

Гендерный разрез выявил кардинальные различия в стратегиях профессионального развития. Так, женщины-респондентки чаще указывают, что хотят освоить конкретные прикладные программы. Например, работа со специализированным ПО стоит в приоритете для 30% опрошенных женщин (против 25% мужчин). Также они заметно чаще интересуются маркетингом (20,3% против 12%) и финансами (21% против 15%).

Мужчины, в свою очередь, демонстрируют более выраженный интерес к физическому труду и техническому контролю. Почти треть мужчин (29%) хотят развивать ремонтные и строительные навыки, тогда как среди женщин этот показатель составляет лишь 2,2%. Также мужчины намного чаще планируют получать водительские права категорий A, B, C, D (21,1% против 11% у женщин).

Поколенческая разница

Возрастной срез ярко демонстрирует разницу приоритетов. Так, молодые респонденты 18–24 лет видят развитие своих навыков больше в цифровой и маркетинговой среде. В этой группе сразу треть (31,5%) выбрали «Маркетинг и продажи» (SEO, реклама и др.), что значительно выше среднего среди респондентов (17%).

25–34-летние респонденты больше нацелены на системную работу. Например, 35% из них будут углубленно изучать специализированное ПО, а интерес к IT-сфере достигает среди миллениалов максимального уровня (30%).

Респонденты 35–44 и 45–54 лет демонстрируют прагматичный подход: у них высок запрос на управление проектами и наблюдается стабильный интерес к финансам.

Старшая аудитория (55 лет и более) резко выделяется на общем фоне. Здесь самый высокий процент тех, кто пока не определился с развитием каких-то конкретных навыков (25% пока находятся в раздумьях), но при это наибольшая доля (10%) тех, кто хочет прокачать свои знания в медицине, чтобы поддерживать собственное здоровье и ухаживать за детьми и близкими.

«Данные опроса наглядно показывают, что мурманчане подходят к развитию навыков прагматично. Главная причина обновления навыков и обучения чему-то новому, которую указали 66% респондентов, — это повышение дохода и поиск более высокооплачиваемой работы. На втором месте с большим отрывом (41%) желание людей повысить свою конкурентоспособность на рынке. Мы видим, что тренд на непрерывное обучение перешёл из разряда «хобби» в некий стиль жизни. Люди осваивают цифровые навыки, изучают языки программирования, учат налоги не для галочки, а чтобы зарабатывать больше, расти профессионально и строить так называемую портфельную карьеру, когда у человека есть несколько источников дохода. Примечательно, что мотивация прокачать навыки сильно отличается у разных групп респондентов в зависимости от уровня дохода. Так, участники с доходами менее 20 тысяч рублей чаще хотят сменить профессию (17%) или начать бизнес (14%), в то время как люди с доходом выше среднего (150-170 тысяч рублей) больше озабочены именно конкурентоспособностью (65%) — то есть сохранением своих высоких позиций на рынке труда», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Опрос проводился среди более 2 тысяч россиян, в том числе в Мурманской области.