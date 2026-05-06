Детям войны в Мурманской области увеличили выплаты ко Дню Победы9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.05.26 12:00

hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста

Аналитики hh.ru провели опрос среди жителей Мурманской области, чтобы выяснить, какие профессиональные навыки они планируют развивать в первую очередь в ближайшее время. Результаты исследования показали, что портрет «прокачанного» специалиста будущего сильно отличается в зависимости от пола, возраста, профессии респондентов.

Топ навыков, которые хотят освоить мурманчане

Согласно данным опроса по Мурманской области, в абсолютных лидерах оказалось освоение специализированного ПО (1С, AutoCAD, Photoshop, Figma и т.д.) — этот пункт отметили 27% опрошенных. Второе место занимают цифровые и IT-навыки, включая программирование, аналитику данных и работу с нейросетями — их выбирают 25% респондентов. Далее следует маркетинг и продажи (20%), а также вождение (19%). Финансы и учёт набрали 18%, юридическая грамотность — 17%, а ремонтно-строительные навыки — 15%. Затем идут иностранные языки (13%) и управление проектами (Agile, Scrum) — 11%. Наименьший интерес зафиксирован к медицине и здоровью — 6%.

Мужчины vs женщины

Гендерный разрез выявил кардинальные различия в стратегиях профессионального развития. Так, женщины-респондентки чаще указывают, что хотят освоить конкретные прикладные программы. Например, работа со специализированным ПО стоит в приоритете для 30% опрошенных женщин (против 25% мужчин). Также они заметно чаще интересуются маркетингом (20,3% против 12%) и финансами (21% против 15%).

Мужчины, в свою очередь, демонстрируют более выраженный интерес к физическому труду и техническому контролю. Почти треть мужчин (29%) хотят развивать ремонтные и строительные навыки, тогда как среди женщин этот показатель составляет лишь 2,2%. Также мужчины намного чаще планируют получать водительские права категорий A, B, C, D (21,1% против 11% у женщин).

Поколенческая разница

Возрастной срез ярко демонстрирует разницу приоритетов. Так, молодые респонденты 18–24 лет видят развитие своих навыков больше в цифровой и маркетинговой среде. В этой группе сразу треть (31,5%) выбрали «Маркетинг и продажи» (SEO, реклама и др.), что значительно выше среднего среди респондентов (17%).

25–34-летние респонденты больше нацелены на системную работу. Например, 35% из них будут углубленно изучать специализированное ПО, а интерес к IT-сфере достигает среди миллениалов максимального уровня (30%).

Респонденты 35–44 и 45–54 лет демонстрируют прагматичный подход: у них высок запрос на управление проектами и наблюдается стабильный интерес к финансам.

Старшая аудитория (55 лет и более) резко выделяется на общем фоне. Здесь самый высокий процент тех, кто пока не определился с развитием каких-то конкретных навыков (25% пока находятся в раздумьях), но при это наибольшая доля (10%) тех, кто хочет прокачать свои знания в медицине, чтобы поддерживать собственное здоровье и ухаживать за детьми и близкими.

«Данные опроса наглядно показывают, что мурманчане подходят к развитию навыков прагматично. Главная причина обновления навыков и обучения чему-то новому, которую указали 66% респондентов, — это повышение дохода и поиск более высокооплачиваемой работы. На втором месте с большим отрывом (41%) желание людей повысить свою конкурентоспособность на рынке. Мы видим, что тренд на непрерывное обучение перешёл из разряда «хобби» в некий стиль жизни. Люди осваивают цифровые навыки, изучают языки программирования, учат налоги не для галочки, а чтобы зарабатывать больше, расти профессионально и строить так называемую портфельную карьеру, когда у человека есть несколько источников дохода. Примечательно, что мотивация прокачать навыки сильно отличается у разных групп респондентов в зависимости от уровня дохода. Так, участники с доходами менее 20 тысяч рублей чаще хотят сменить профессию (17%) или начать бизнес (14%), в то время как люди с доходом выше среднего (150-170 тысяч рублей) больше озабочены именно конкурентоспособностью (65%) — то есть сохранением своих высоких позиций на рынке труда», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Опрос проводился среди более 2 тысяч россиян, в том числе в Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:00«Снайперы. Любовь под прицелом». Художественный сериал, 3 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет в парах с основными мировыми валютами-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 мая-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять