Hh.ru запустил «Карьерный маркетплейс» с менторами, карьерными консультантами и психологами

Hh.ru запустил «Карьерный маркетплейс». На площадке представлены менторы, карьерные консультанты и психологи, с помощью которых соискатели смогут получить широкий спектр услуги и консультаций по самым разными задачам поиска работы и построения карьеры.

«Карьерный маркетплейс» на hh.ru даёт возможность в комфортном режиме находить людей из разных профессиональных сфер и получать от них то, что поможет соискателям преуспеть на рынке труда.

На площадке работают три типа наставников:

Менторы — люди, которые состоялись в определённых индустриях. Как правило, они работают в топовых компаниях и могут помочь тем, кто нацелился перейти в эту отрасль или хочет войти в команду конкретного работодателя. Они готовы рассказать, как сделать резюме более привлекательным, какие навыки лучше развивать, как пройти собеседование с нанимающим менеджером и как лучше продвигаться внутри сферы или организации. Они также способны помочь освоить навык, которого вам не хватает для карьерного роста.

— люди, которые состоялись в определённых индустриях. Как правило, они работают в топовых компаниях и могут помочь тем, кто нацелился перейти в эту отрасль или хочет войти в команду конкретного работодателя. Они готовы рассказать, как сделать резюме более привлекательным, какие навыки лучше развивать, как пройти собеседование с нанимающим менеджером и как лучше продвигаться внутри сферы или организации. Они также способны помочь освоить навык, которого вам не хватает для карьерного роста. Карьерные консультанты — HR-эксперты с большим опытом, которых можно привлечь к решению ещё более широкого круга карьерных задач по упаковке опыта, навыков и достижений в резюме, разрешению сложных ситуаций на работе, выбору новой профессии, преодолению преград в карьере и так далее.

— HR-эксперты с большим опытом, которых можно привлечь к решению ещё более широкого круга карьерных задач по упаковке опыта, навыков и достижений в резюме, разрешению сложных ситуаций на работе, выбору новой профессии, преодолению преград в карьере и так далее. Карьерные психологи — они помогают переживать сложные ситуации на работе, справляться с выгоранием и преодолевать синдром самозванца.

Соискатели смогут обратиться к наставникам с запросами, которые закрывают большинство проблем и вопросов, связанных с поиском работы и построением карьеры: составление резюме и карьерного плана, проработка стратегии поиска работы, переход в новую профессию, подготовка к собеседованию, преодоление выгорания, оценка текущего уровня компетенций и многое другое. Также соискатели всегда могут прийти на площадку с индивидуальной задачей, и для её решения найдётся специалист.

Маркетплейс удобен тем, что консультанты с самыми разными профессиональными ролями уже собраны на одной площадке и их знания и практика созвучны всем современным требованиям.

Ольга Дмитриева, руководитель продукта «Карьерный маркетплейс»: «Прежде чем эксперт приходит на сервис, мы его проверяем. Отбираем самых лучших представителей рынка, у которых есть опыт консультирования. И самое главное, клиенты после работы с ними добиваются вполне определённых результатов. Вам не нужно самостоятельно искать таких экспертов в сообществах, отзывы о них, налаживать с ними связь, словом, тратить на это время и другие свои ресурсы».

Наставники «Карьерного маркетплейса» провели уже более 100 тысяч консультаций, а 86% их менти* после профессиональной поддержки достигли своих карьерных целей.

* - менти – ученики, подопечные карьерных наставников. Те, кто пользуется их услугами.