«Хибинская гонка» - Кировск примет лучших лыжников со всей страны

С 17 по 21 ноября в Кировске на лыжном стадионе МАУ СОК «Горняк» пройдут всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка». Об этом в рамках доклада о массовых социально значимых и спортивных мероприятиях, которые пройдут в Заполярье в ноябре, сообщила министр спорта Светлана Наумова.

«Соревнования имеют всероссийский статус и являются традиционными, участие в них принимают сильнейшие лыжники со всей страны, – отметила министр. – «Хибинская гонка» каждый год фактически открывает большой соревновательный лыжный сезон в России».

Как сообщает региональное Министерство спорта, спортсмены будут соревноваться в спринте классическим стилем, индивидуальной гонке свободным и классическим стилями. Мужчины пробегут дистанцию 10 км, женщины – 5 км. В стартах примут участие около 400 спортсменов из более чем 20 регионов страны.