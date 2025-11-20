«Хибинская гонка» – 2025: в Кировске начинаются традиционные старты всероссийских соревнований по лыжным гонкам

Сегодня в 10.45 в Кировске на лыжном комплексе «Тирвас» состоится открытие Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка». После церемонии открытия спортсменам предстоит побороться на призовые места. В 11 часов на старт выйдут женщины на дистанцию 5 км классическим стилем, а в 12.30 – мужчины преодолеют дистанцию 10 км.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка» будут проходить по 23 ноября. Участие в соревнованиях примут сильнейшие лыжники из различных регионов России: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Савелий Коростелев, Алина Пеклецова, Дарья Непряева и т.д.

21 ноября определят лучших в спринте классическим стилем. В заключительный день соревнований, 23 ноября, лыжники выйдут на старт и преодолеют дистанции свободным стилем.

Победителей и призеров «Хибинской гонки», занявших с первого по шестое место, наградят денежными призами от 20 до 120 тысяч рублей. Призовой фонд «Хибинской гонки» обеспечат традиционные партнёры соревнований – компания «ФосАгро» и администрация города Кировска. Денежные призы получат тренеры, воспитавшие обладателей золотых медалей соревнований, а также команда-победитель по итогам трёх соревновательных дней. Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, «Хибинская гонка» – традиционные всероссийские старты, которые проводятся на лыжном комплексе «Тирвас» с 2016 года.

Среди почётных гостей соревнований: четырехкратный Олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР и заслуженный тренер России Николай Семенович Зимятов и трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Александр Александрович Завьялов.

Фото (Лыжный комплекс «Тирвас»): https://gov-murman.ru/info/news/557264/#&gid=1&pid=1