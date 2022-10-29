«Хибинская гонка» в Кировске откроет лыжный сезон соревнований в Мурманской области

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка» пройдут с 16 по 21 ноября на лыжном комплексе «Тирвас». К проведению соревнований у «Тирваса». станет на две сертифицированные дистанции больше: к 5 и 1,5 км. прибавятся трассы протяжённостью 3 и 2,5 км. Планируется, что комментировать гонку традиционно будет ведущий телеканала «Матч ТВ» Всеволод Соловьёв.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, лыжные трассы Кировска уже обкатывают местные жители и спортсмены, которые приехали в Кировск на первый снег. Основной заезд лыжников по прогнозам ожидается на начало ноября.

- Традиционно сюда приезжают спортсмены из большинства регионов России. В этом году благодаря поддержке компании «ФосАгро» и участию города нам удалось многое сделать. По рекомендации Федерации лыжных гонок расширили трассу, тем самым создали комфортные условия для тренировок и организации лыжных гонок. Помимо естественного снежного покрова активно работают системы искусственного оснежения, - отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Общая протяжённость трасс за это лето увеличилась с 5 км до 13 км. Были расширены и спланированы трассы 5 км, 3 км, 2,5 км, спринтерский круг. Трассы «Тирваса» высоко оценили в Федерации лыжных гонок.

Победителей и призёров «Хибинской гонки» традиционно ждёт призовой фонд. Всероссийские соревнования пройдут при поддержке компании «ФосАгро».

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266716%2Falbum-148376343_00%2Frev