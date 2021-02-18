Хибины – в топ-10 лучших мест России для катания на сноуборде

На сноуборде в России катается более 3 миллионов человек, это один из самых популярных видов спорта. Хибины вошли в число 10 лучших курортов России катания на сноуборде в этом году по версии пользователей туристического портала «ТурСтат».

«В опросе приняли участие порядка 10 тысяч человек и, конечно, нам важно, что горнолыжные комплексы Мурманской области находятся на достойном месте в этом списке, например, мы набрали даже больше голосов, чем Эльбрус в Кабардино-Балкарии», – прокомментировал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В топ-10 также вошли Шерегеш на Кузбассе, горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, Свияжские холмы в Татарстане, Сорочаны и Волен / Степаново в Московской области, Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Игора в Ленинградской области, Домбай в Карачаево-Черкесии и Гора Белая в Свердловской области.

В региональном комитете по туризму также подчеркнули, что только за новогодние каникулы в Мурманской области было продано более 30 тысяч скипассов. Важно отметить, что курорты соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования и смогли принять туристов, не допустив распространения коронавирусной инфекции.