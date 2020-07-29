«Хибины для всех» - проект от Мурманской области прошёл в финал конкурса по развитию экотуризма в России

В число 34 финалистов Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России вошла команда Мурманской области, представившая проект «Хибины для всех». Проект направлен на развитие одного из ключевых туристических брендов региона – Хибинского горного массива.

Всего на конкурс было подано 219 заявок из 81 субъекта РФ, заявлено более 230 природных территорий общей площадью почти 60 млн га. В состав экспертной группы, подготовившей онлайн-оценку и рейтингование заявок, вошли специалисты по архитектуре, экономике, развитию территорий и объектов, финансовому моделированию, экологии, социологии, маркетингу, туризму и иных сфер, связанных с развитием экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

Итоговый рейтинг был представлен конкурсной комиссии, которую возглавляет специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. 33 проекта, в том числе проект Мурманской области «Хибины для всех», прошли в финал по результатам оценки экспертной группы и голосования членов конкурсной комиссии, один проект – по результатам народного голосования.

Команду проекта от Мурманской области возглавляет заместитель губернатора Ольга Кузнецова, координатором выступает региональный комитет по туризму. В команду вошли представители Лапландского природного заповедника, Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, администрации Кировска, региональной Дирекции ООПТ, а также эксперты в сфере экологического туризма, особо охраняемых природных территорий, архитектуры и проектирования, экономики и финансового планирования и других.

«Проект «Хибины для всех» мы можем назвать достойным. Впереди большая работа с командой проекта, разработка плана развития парка. Для нас это шанс получить финансирование на создание туристической инфраструктуры на территории парка» - отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Во втором этапе команды-финалисты примут участие в специально разработанной акселерационной программе и представят свои проекты потенциальным инвесторам и представителям профильных ведомств. В октябре будут выбраны десять победителей – пилотные территории по развитию экологического туризма.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России проводится Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Федерального агентства по туризму РФ.