Хирург и кардиолог из Мурманска оказали лечебную помощь более 200 приморцам

В Приморской центральной районной больнице с 16 октября работают врач-хирург Анатолий Торгованов и врач-кардиолог Анатолий Трофимов Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. За это время заполярные специалисты проконсультировали порядка 200 жителей и провели более 20 операций различной сложности.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, это не первая командировка заполярных медиков в Приморский район Запорожской области.

Напомним, с мая 2023 года правительство Мурманской области оказывает району шефскую помощь.

Фото: https://minzdrav.gov-murman.ru/news/news/504178/#&gid=1&pid=1