ХК «Динамо Мурманск» стал победителем Динамовской региональной хоккейной лиги на призы губернатора Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил финальный матч Динамовской региональной хоккейной лиги на призы губернатора, который состоялся 16 апреля в Ледовом дворце Мурманска.
В решающей встрече сошлись команды «Полярная звезда» и «Динамо Мурманск». По итогам игры победу одержал ХК «Динамо Мурманск» со счётом 10:3, завершив финальную серию с результатом 2:0 и став победителем сезона 2025–2026.
«На самом деле, в таких играх проигравших нет — это всегда про эмоции, про характер и про настоящую командную борьбу. Сегодняшняя встреча это полностью подтвердила. Игра получилась жёсткой, напряжённой, очень интересной. Было видно, что команды выложились по максимуму — и на площадке, и в поддержке.
Уровень команд растёт, конкуренция усиливается, и это делает каждую игру ещё более зрелищной. Благодарю всех, кто стоит за командами — тренеров, организаторов, болельщиков. И, конечно, поздравляю победителей — вы сегодня были сильнейшие», — отметил Андрей Чибис.
После матча состоялась торжественная церемония награждения. По итогам турнира третье место заняла команда АО «Кольская ГМК», второе место — «Полярная звезда», победителем — ХК «Динамо Мурманск».
Также были вручены индивидуальные награды: самый полезный игрок лиги — Евгений Петунин; самый полезный игрок финала — Назар Боровской; лучший игрок по системе «гол + пас» — Дмитрий Минин; специальный приз «за вклад в развитие лиги» — Андрей Потоцкий; приз «За волю к победе» получила команда «Новатэк — Мурманск».
Динамовская региональная хоккейная лига на призы губернатора Мурманской области проходила с октября 2025 года и объединила 10 команд, в составе которых более 200 спортсменов — представителей силовых структур, промышленных предприятий и муниципалитетов региона.
Как отмечает региональное Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках сезона проведено 72 матча регулярного этапа и 22 игры плей-офф. В 12 встречах победитель определялся в овертайме или серии буллитов, что подчёркивает высокий уровень конкуренции и зрелищность турнира.
Турнир традиционно проходит при поддержке правительства Мурманской области и является важной частью развития любительского и корпоративного хоккея в регионе.
