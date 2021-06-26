ХК «Мурман» начал подготовку к новому сезону

Первую тренировку в рамках подготовки к сезону 2021/2022 годов провёл хоккейный клуб «Мурман», выступающий в Суперлиге Чемпионата России по хоккею с мячом. За время, прошедшее с момента окончания игр прошлого сезона, клуб провёл значительную работу. Прежде всего, она касалась анализа результатов и формирования обновленного состава команды.

«Администрация клуба совместно с органами государственной и муниципальной власти Мурманской области, Мурманска и нашими партнерами, в том числе Мурманским морским торговым портом, продолжают системную работу по развитию хоккея с мячом в нашем регионе. Мы постоянно анализируем ситуацию в титульной команде и принимаем решения, которые позволяют ставить новые цели и двигаться вперед», - сказал президент клуба «Мурман», заместитель генерального директора – директор по управлению портовыми активами АО «Национальная транспортная компания» Александр Масько.

По итогам межсезонья в команду пришло восемь новых игроков. Таким образом, можно говорить, что уже сформирован обновленный костяк команды. Новым главным тренером команды назначен мастер спорта Олег Батов, который в разное время выступал за клубы Архангельска, Ульяновска, Северодвинска и Швеции.

«Впечатления хорошие. Организация здесь очень хорошая на самом деле, поэтому, я думаю, что все будет хорошо. Постараемся, чтобы ребята играли в хороший современный хоккей. Плюс отдавались на поле на 100 процентов, чтобы было интересно смотреть болельщикам. Поэтому уже сейчас приглашаем всех на следующий сезон, чтобы готовились, и, я надеюсь, ребята будут играть с полной самоотдачей каждую игру», - отметил главный тренер хоккейного клуба «Мурман» Олег Батов.

Первые официальные старты нового сезона, которые предстоят «Мурману», пройдут уже с 31 июля по 8 августа текущего года. Наша команда выступит в рамках Кубка России в Ульяновске.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального бюджета и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнёров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию детского и юношеского спорта.