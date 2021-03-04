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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.21 10:45

ХК «Мурман» поблагодарил ММТП и партнёров за поддержку

Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов встретился с хоккеистами, тренерами и представителями администрации хоккейного клуба «Мурман». Встреча состоялась по итогам выступления команды в Чемпионате России по хоккею с мячом в Суперлиге сезона 2020/2021. АО «ММТП» - является одним из ключевых партнеров клуба.

А. Рыкованов отметил, что минувший сезон был непростым для нашей команды. Прежд6е всего, сказались ограничения, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Тем не менее коллектив старался продемонстрировать красивую игру и максимальный результат.

«Были яркие матчи. Команда полностью отдавалась игре, каждый работал до последних минут. И за это «Мурман» заслужил искреннюю признательность болельщиков», - сказал А. Рыкованов.

От лица хоккеистов капитан «Мурмана», кандидат в национальную сборную России Олег Тарнаруцкий поблагодарил Мурманский морской торговый порт и всех партнеров клуба за оказываемую поддержку. В ходе встречи было отмечено, что в нынешний момент для клуба сделано все возможное на максимально доступном уровне. Речь идёт, прежде всего, об условиях, в которых тренируются хоккеисты и проходят домашние игры. Так, с помощью АО «ММТП» и других партнёров приобретены заливочные машины, установлено современное световое оборудование, ведётся подготовка местных юных хоккеистов.

«Опыт показывает: для того, чтобы вырастить своих спортсменов, способных выступать в Суперлиге, необходимо восемь-десять лет. А для хоккея с мячом ключевым вопросом является наличие и доступность искусственного льда под крышей», - сказал О. Тарнаруцкий.

Алексей Рыкованов отметил, что ММТП и его партнёры планируют продолжать поддержку клуба и развитие русского хоккея на Мурмане. Много предстоит сделать уже предстоящим летом для того, чтобы и в следующем сезоне хоккейный клуб «Мурман» мог радовать своих болельщиков.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального бюджета и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнёров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

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