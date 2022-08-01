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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.22 13:00

ХК «Мурман» проводит первые тренировки на ледовой арене и выходит в прямой эфир

Уже на этой неделе хоккейный клуб «Мурман» отправится в Кемерово, где его ждут игры первого круга Кубка России по хоккею с мячом. Там же команда проведёт сборы на большом поле, а пока после летнего периода наши хоккеисты вышли на лед мурманской арены «Метеор».

«Испытываем потрясающие эмоции: наконец-то занялись своим главным делом – работой на льду. До этого прошла подготовка «на земле»: провели микроцикл ударных занятий на стадионе, набирали объем на поле, сейчас будем продолжать тренироваться на льду. Настроение положительное. Голова, руки, ноги всё вспоминают. Будем стараться побеждать в каждом матче и радовать болельщиков!» - сказал на первой тренировке вратарь ХК «Мурман» Александр Дубровский.

Один из тех, кто осваивает первый лед сезона 2022/2023, - воспитанник мурманской и мончегорской школы русского хоккея Николай Журавлев. Он занимается этим видом спорта уже одиннадцать лет.

«Хочу ровно пройти весь предстоящий сезон. После молодежной команды здесь нагрузки более высокие, поначалу трудно перестраиваться, но старшие товарищи подсказывают, помогают, и ты учишься, прогрессируешь. А сейчас радостно: переполняет жажда льда, потому что наконец-то вышли на площадку!», - поделился эмоциями полузащитник ХК «Мурман» Николай Журавлев.

Как рассказал директор ХК «Мурман» Сергей Чернецкий, подготовка команды проходит по плану. Ближайшая задача – достойное выступление на Кубке России в Кемерово. Первые игры запланированы уже на 13-14 августа.

«Работа идёт активно, все включены в тренировочный процесс, каждый решает поставленные перед ним тренерским штабом задачи. Все нацелены на достойный результат», - сказал Сергей Чернецкий.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию детско-юношеского спорта.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249374%2Fwall-149919532_2662

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