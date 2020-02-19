ХК «Мурман» сыграл в ничью с «Родиной»

Продолжается финальная серия домашних игр хоккейного клуба «Мурман», выступающего в Чемпионате России по хоккею с мячом Суперлиги сезона 2019/2020. Вчера вечером на стадионе «Строитель» наша северная дружина встретилась с командой «Родина». Матч прошёл в ничью.

С начала первого тайма ХК «Мурман» показал отличную командную игру и настоящее мастерство владения мячом. На 8-й минуте Николай Гаврилов с углового удара сделал успешную передачу Константину Зубареву, который отправил мяч в ворота противника. Двумя минутами позднее Дмитрий Осокин закрепил результат своих коллег и забил ещё один мяч с игры. После чего «Мурман» показывал полное доминирование на льду и не позволял пройти сопернику на свою часть поля. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу наших хоккеистов.

Вторая половина встречи держала болельщиков в напряжении. Мурманчане активно играли в нападении и прерывали каждую контратаку соперника. Кировчане долго не могли пройти оборону «Мурмана» и буквально ломали клюшки об защиту наших хоккеистов. На последних минутах «Родина» всё же смогла обойти наших защитников и забили пару голов. Финальный свисток арбитра известил об окончании матча со счётом 2:2.

Таким образом ХК «Мурман» заработал одно очко и продолжает занимать 13 место турнирной таблицы Суперлиги.

Следующую игру северяне проведут 21 февраля в 18.30 на домашней арене с командой из Нижнего Новгорода - «Старт».