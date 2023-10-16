Хлеб – всему голова!

Хлеб – один из самых популярных продуктов во всём мире и неудивительно, что у него в календаре есть свой праздник, который отмечается 16 октября.

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области в 2022 году было произведено 19,2 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что меньше, чем в 2021 году, на 5%.

Каждый житель региона в среднем за 2022 год съел 67 килограммов хлебных продуктов (хлеба и макаронных изделий в перерасчёте на муку, муки, крупы и бобовых). Это почти на треть ниже рациональной нормы, рекомендованной Минздравом России.

При этом уровень потребления этих продуктов в среднем на душу населения снижался ежегодно в течение пяти лет, начиная с 2017 до 2021 года, с 72 до 62 килограммов (на 14%). А в 2022 году по сравнению с 2021 годом, наоборот, возрос на 5 килограммов (на 8%).

К хлебу принято относиться с большим уважением, ведь в него заложен труд многих людей.

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240377%2Falbum-188169427_00%2Frev