Хлеб всему голова: зарплаты кондитеров выросли за год на 6000 рублей, а спрос на них поднялся на 39%
С начала года российские работодатели из хлебопекарной отрасли разместили на hh.ru разместили более 10000 вакансий, из них только за последний месяц более 5000 вакансий. Прирост вакансий весной 2023 года в хлебной отрасли страны по сравнению с тем же периодом 2022 года +95%.
Лидерами рейтинга регионов с наибольшей долей вакансий и спросом на новый персонал в хлебопекарной отрасли за последний месяц стали Москва (почти 18% новых вакансий за месяц или более 900 новых рабочих мест), Петербург (11% или более 600 вакансий) и Московская область (9%).
На Северо-Западе страны у местных компаний за год спрос на пекарей и кондитеров вырос на 39%. Особую активность в поиске пекарей и кондитеров проявляют работодатели из Мурманской области (рост спроса в 4 раза за год), Карелии (рост числа вакансий в пекарной отрасли в 2 раза). Также увеличился спрос новых работников компаний из Коми (+113% новых вакансий), Архангельской области (+25%), Петербурга (+32%).
Самыми востребованными специалистами у работодателей из хлебной отрасли на данный момент являются кухонный производственный персонал (пекари и кондитеры), продавцы и кассиры, а также технологи. Причем последние, как правило, чаще других получают высокие предлагаемые зарплаты наравне с директорами магазинов.
Топ-15 профессий, наиболее востребованных в хлебной отрасли, апрель 2023, Россия:
|
Профессия
|
Доля вакансий
|
Пекарь, кондитер
|
12%
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
11%
|
Технолог
|
4%
|
Водитель
|
4%
|
Упаковщик, комплектовщик
|
4%
|
Торговый представитель
|
4%
|
Кладовщик
|
3%
|
Бухгалтер
|
3%
|
Менеджер по продажам,
менеджер по работе с клиентами
|
3%
|
Грузчик
|
3%
|
Курьер
|
2%
|
Оператор производственной линии
|
2%
|
Уборщица, уборщик
|
2%
|
Слесарь, сантехник
|
2%
|
Официант, бармен, бариста
|
2%
Средняя предлагаемая зарплата в хлебной отрасли страны на данный момент составляет порядка 50000 рублей, это на 9%, или 4000 рублей, больше, чем весной 2022 года. При этом средняя ожидаемая зарплата у соискателей в хлебной отрасли достигает 60000 рублей. Сильнее всего за год зарплаты выросли в вакансиях для кондитеров. Так, на данный момент кондитер в СЗФО может заработать до 57400 рублей, что на 6000 рублей больше, чем весной 2022 года. Одни из самых высоких зарплат в пекарной сфере можно заработать в пекарнях Петербурга (до 69000 рублей), Мурманской области (до 65200 рублей), Калининградской области (до 57400) и Коми (до 52800 рублей).
Рыночный диапазон зарплат в пекарной отрасли, регионы СЗФО, апрель, 2023 год, в руб.:
|
Регион
|
Диапазон зарплат
|
Санкт-Петербург
|
51 724 - 68 966
|
Калининградская область
|
40 805 - 57 471
|
Вологодская область
|
34 483 - 47 701
|
Ленинградская область
|
50 000 - 57 471
|
Мурманская область
|
50 800 - 65 209
|
Новгородская область
|
45 977 - 51 724
|
Псковская область
|
27 500 - 32 370
|
Республика Карелия
|
33 333 - 34 483
|
Архангельская область
|
38 793 - 45 244
|
Республика Коми
|
34 475 - 53 844
Одни из самых высоких зарплат в отрасли на данный момент можно найти в таких вакансиях:
- Водитель-экспедитор со своим автомобилем, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/74383142;
- Главный технолог сети пекарен, от 175 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/78684070;
- Главный энергетик, от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78593561;
- Главный технолог, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78648124.
Кто хочет работать в пекарной отрасли?
В портрет соискателя в хлебной отрасли на данный момент укладываются следующие характерные черты:
- Более трети (38%) соискателей находятся в возрасте от 36 до 45 лет, еще четверть (26%) находятся в возрасте от 26 до 35 лет, каждый пятый (21%) соискатель уже в возрасте от 46 до 55 лет. И лишь 4% соискателей находятся в возрасте до 25 лет. Остальные соискатели не указали свой возраст в резюме.
- Как правило, соискатели уже имеют опыт работы, причем большинство (90%) более 6 лет.
- Каждый четвёртый (25%) соискатель в хлебной сфере имеет лишь среднее образование, 76% - высшее.
- Женщины всё ещё остаются основной рабочей силой в отрасли – 52% резюме в хлебной сфере страны разместили именно россиянки.