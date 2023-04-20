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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.23 12:00

Хлеб всему голова: зарплаты кондитеров выросли за год на 6000 рублей, а спрос на них поднялся на 39%

С начала года российские работодатели из хлебопекарной отрасли разместили на hh.ru разместили более 10000 вакансий, из них только за последний месяц более 5000 вакансий. Прирост вакансий весной 2023 года в хлебной отрасли страны по сравнению с тем же периодом 2022 года +95%.

Лидерами рейтинга регионов с наибольшей долей вакансий и спросом на новый персонал в хлебопекарной отрасли за последний месяц стали Москва (почти 18% новых вакансий за месяц или более 900 новых рабочих мест), Петербург (11% или более 600 вакансий) и Московская область (9%).

На Северо-Западе страны у местных компаний за год спрос на пекарей и кондитеров вырос на 39%. Особую активность в поиске пекарей и кондитеров проявляют работодатели из Мурманской области (рост спроса в 4 раза за год), Карелии (рост числа вакансий в пекарной отрасли в 2 раза). Также увеличился спрос новых работников компаний из Коми (+113% новых вакансий), Архангельской области (+25%), Петербурга (+32%).

Самыми востребованными специалистами у работодателей из хлебной отрасли на данный момент являются кухонный производственный персонал (пекари и кондитеры), продавцы и кассиры, а также технологи. Причем последние, как правило, чаще других получают высокие предлагаемые зарплаты наравне с директорами магазинов. 

Топ-15 профессий, наиболее востребованных в хлебной отрасли, апрель 2023, Россия:

Профессия 

Доля вакансий

Пекарь, кондитер 

12%

Продавец-консультант, продавец-кассир 

11%

Технолог 

4%

Водитель 

4%

Упаковщик, комплектовщик 

4%

Торговый представитель 

4%

Кладовщик 

3%

Бухгалтер 

3%

Менеджер по продажам,

менеджер по работе с клиентами 

3%

Грузчик 

3%

Курьер 

2%

Оператор производственной линии 

2%

Уборщица, уборщик 

2%

Слесарь, сантехник 

2%

Официант, бармен, бариста 

2%

Средняя предлагаемая зарплата в хлебной отрасли страны на данный момент составляет порядка 50000 рублей, это на 9%, или 4000 рублей, больше, чем весной 2022 года. При этом средняя ожидаемая зарплата у соискателей в хлебной отрасли достигает 60000 рублей. Сильнее всего за год зарплаты выросли в вакансиях для кондитеров. Так, на данный момент кондитер в СЗФО может заработать до 57400 рублей, что на 6000 рублей больше, чем весной 2022 года. Одни из самых высоких зарплат в пекарной сфере можно заработать в пекарнях Петербурга (до 69000 рублей), Мурманской области (до 65200 рублей), Калининградской области (до 57400) и Коми (до 52800 рублей).

Рыночный диапазон зарплат в пекарной отрасли, регионы СЗФО, апрель, 2023 год, в руб.:

Регион

Диапазон зарплат

Санкт-Петербург

51 724 - 68 966

Калининградская область

40 805 - 57 471

Вологодская область

34 483 - 47 701

Ленинградская область

50 000 - 57 471

Мурманская область

50 800 - 65 209

Новгородская область

45 977 - 51 724

Псковская область

27 500 - 32 370

Республика Карелия

33 333 - 34 483

Архангельская область

38 793 - 45 244

Республика Коми

34 475 - 53 844

Одни из самых высоких зарплат в отрасли на данный момент можно найти в таких вакансиях:

Кто хочет работать в пекарной отрасли?

В портрет соискателя в хлебной отрасли на данный момент укладываются следующие характерные черты:

  1. Более трети (38%) соискателей находятся в возрасте от 36 до 45 лет, еще четверть (26%) находятся в возрасте от 26 до 35 лет, каждый пятый (21%) соискатель уже в возрасте от 46 до 55 лет. И лишь 4% соискателей находятся в возрасте до 25 лет. Остальные соискатели не указали свой возраст в резюме.
  2. Как правило, соискатели уже имеют опыт работы, причем большинство (90%) более 6 лет.
  3. Каждый четвёртый (25%) соискатель в хлебной сфере имеет лишь среднее образование, 76% - высшее. 
  4. Женщины всё ещё остаются основной рабочей силой в отрасли – 52% резюме в хлебной сфере страны разместили именно россиянки.

Комментарии

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