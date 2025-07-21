«Хочется отрастить крылья и перелететь этот ужас»: жители «Первомайки» добиваются благоустройства дороги к школам

В администрации Мурманска, куда Мария обращалась за помощью, сообщили, что о проблеме знают. Но возможности благоустроить дорогу в кратчайшие сроки пока нет. И предложили временно ходить по другому маршруту. Вот только тот путь длиннее и куда неудобнее.

У мурманчанки Марии Таракановой четверо детей. По этой дороге протяжённостью около 500 метров каждый день ходит вся её семья. А вместе с ними – ещё около полутора тысяч человек. Рядом расположены: школа №20, Первомайский дом детского творчества, детская школа искусств №1, коррекционная школа и детский сад. А ещё – ряд жилых девятиэтажек, спортивная площадка и остановка общественного транспорта.

Как отмечает vk.com/nf_murmansk51, лето – единственное время, когда по дороге можно ходить без слёз. Весной и осенью многочисленные ямы превращают грунтовку в гигантские грязевые озёра. Люди преодолевают их по ограде вдоль спортивной площадки. Фонари не работают, что особенно опасно в полярную ночь. Трава не косится.

В администрации Мурманска, куда Мария обращалась за помощью, сообщили, что о проблеме знают. Но возможности благоустроить дорогу в кратчайшие сроки пока нет. И предложили временно ходить по другому маршруту. Вот только тот путь длиннее и куда неудобнее.

Народный фронт обратился в Министерство образования региона с просьбой рассмотреть возможность отремонтировать дорогу в школы как можно скорее.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241427