Мурманская область. Арктика (16+)26.10.25 12:00

Ход дорожного ремонта в Мурманске – в центре внимания региональных парламентариев

24 октября в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова. Парламентарии обсудили ход кампании по ремонту улично-дорожной сети в Мурманске в 2025 году, с информацией о которой выступил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Стародубцев.

Отмечалось, что в этом сезоне в столице Заполярья в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и губернаторского плана «На Севере – жить!» активно ведутся работы по ремонту автомобильных дорог и тротуаров. Всего запланирован ремонт 16 участков общей протяжённостью 16,8 км и площадью 317768 кв. метров.

- В настоящее время на большинстве объектов дорожной сети ремонт Мурманска уже завершён, - отметил Артур Попов. – Но, к сожалению, часть работ выполняется с большим отставанием от графика, что приносит неудобства для жителей и гостей города. В связи с чем по отношению к недобросовестным подрядчикам применяются меры воздействия – вплоть до расторжения контракта.

В ходе обсуждения были высказаны замечания и предложения по организации дорожной ремонтной кампании в регионе.

Так, было предложено использовать для ремонта более качественные и эффективные асфальтобетонные смеси с длительным сроком эксплуатации, сократить период между фрезерованием участка дороги и его асфальтированием до нескольких дней и прописать это как обязательное условие в контракты с подрядными организациями, увеличить сроки контрактов с добросовестными подрядчиками до нескольких лет.

По итогам заседания депутаты приняли решение принять к сведению информацию о проведенной в 2025 году кампании по ремонту улично-дорожной сети в городе Мурманске, а также в рамках протокольных поручений рекомендовать Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области совместно с Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства» и Администрацией города Мурманска провести анализ озвученных в ходе обсуждения вопроса предложений.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33287/

