Ход дорожной кампании в Мурманске находится под контролем

Ход работ на участке автодороги по Кольскому проспекту (от остановки «Улица Морская» до пр. Автопаркового) вчера проконтролировал временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

На объекте запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части (площадью 6 944 кв. метров), тротуаров (площадью 942,5 кв. метров), а также восстановление колодцев, установка пешеходных ограждений и тактильной плитки.

Как сообщает администрация города Мурманска, на сегодняшний день готовность объекта составляет 95%.

Это уже четвертый объект из 15 ремонтируемых участков в рамках дорожной кампании 2025 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и стратегическому плану «На Севере — жить!» в Мурманске, который находится в высокой степени готовности. Завершены основные работы: укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство покрытия тротуаров.

Далее подрядчиком будут выполнены работы по укладке тактильной плитки и установке ограждений.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30608&page=1

