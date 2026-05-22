Ход дорожных ремонтов в муниципалитетах под контролем министра

Заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова проинспектировала ход дорожных работ в Оленегорске и Мончегорске.

Работы в рамках народной программы «На Севере – жить!» ведутся с опережением графика. В Оленегорске ремонтируют дороги, ведущие к объектам первичного звена здравоохранения: Больничный проезд, улицы Полярная и Первомайская, общей площадью порядка 8 тысяч квадратных метров. На первом этапе подрядчик выполнил демонтаж ограждений и бортового камня, вырубку деревьев, фрезерование старого асфальта, отсыпку основания. Процент готовности объектов от 10 до 20%.

В Мончегорске в этом году дорожная кампания стартовала раньше срока. В процессе работ запланировано отремонтировать порядка 3 км дорог, проездов и тротуаров, общей площадью более 21 тысячи квадратных метров.

Дорога в объезд карьера Риж-Губа (между отремонтированными участками) и от дороги в объезд карьера Риж-Губа до автобусной остановки находится в высокой степени готовности. Подрядчик занимается обочинами, далее – нанесение разметки.

«Техники и людей на дорогах достаточно, значит, сил и средств хватает. Работы идут в хорошем темпе», – отметила Юлия Полиэктова.

На остальных объектах работы ведутся также достаточно активно. Продолжаются ремонты проспекта Металлургов, проезды по улице Бредова, Комсомольской и от улицы Строительная до дома № 12 по пр. Металлургов. Кроме этого, запланировано отремонтировать тротуары на улице Котульского (от проспекта Металлургов, 54 до Ленинградской набережной) и на улице Строительная (от пожарной части до заезда к торговому центру «Мончестер»).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568128/#&gid=1&pid=8