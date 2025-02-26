Ход капитального ремонта спальных корпусов для размещения и организации лечения маломобильных групп военнослужащих проинспектировал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Михайлович Булыга совместно с руководителем Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России полковником Артуром Эдуардовичем Чистяковым в рамках рабочей поездки в Солнечногорский военный санаторий Минобороны России проинспектировали ход капитального ремонта спальных корпусов для размещения и организации лечения маломобильных групп военнослужащих.

Генерал-полковнику А.М. Булыге доложили, что работы выполняются в соответствии с запланированным графиком и представили готовящийся объект, где проектом предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на полное обновление здания, инженерных систем и инфраструктуры.

Капитальный ремонт военного санатория позволит улучшить эксплуатационные характеристики спальных корпусов, снизить затраты на содержание объекта, а также обеспечить безбарьерный доступ маломобильных групп на весь период реабилитации.

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.М. Булыга подчеркнул, что все работы должны быть выполнены в строго заявленные сроки согласно утвержденному графику.

Фото предоставил ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).