Ход подготовки к новому учебному году на контроле

Заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко проверила ход ремонтных работ в двух образовательных учреждениях заполярной столицы.

В школе №26 на улице Павлика Морозова, 3а выполняется капитальный ремонт фасада здания с комплексной заменой оконных блоков. На территории учреждения будут установлены две спортивные площадки. Такое решение было принято главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным после встречи с жителями Ленинского округа.

Как сообщает администрация города Мурманска, инициативный проект «Дети Севера» по благоустройству территории детского сада №73 на улице Юрия Гагарина, 10 стал одним из победителей конкурса «На Севере — твой проект», который проводился по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В настоящее время рабочие выполнили частичное выравнивание площадок, подсыпку территории гравием, установили бортовые камни.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25171&page=1