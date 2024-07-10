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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.24 11:30

Ход подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ

С рабочим визитом Ковдорский муниципальный округ и город Полярные Зори посетила первый замминистра Алёна Кузнецова.

Так, на котельной в населенном пункте Куропта проведены гидравлические испытания тепловых сетей, в процессе ремонт котлов и запорной арматуры.

На блочно-модульной котельной в Лейпи также проведены гидравлические испытания тепловых сетей, ревизия котлов и вспомогательного оборудования. Завершается ремонт водогрейного котла.

Капитальный ремонт трех водогрейных котлов идет на котельной в Ёнском. Кроме этого, теплоэнергетики заменят дымососы.

Что касается электрокотельной села Ёна, там прошли лабораторные испытания изоляции повышенным напряжением на электродных котлах, в процессе ремонт основного водогрейного оборудования.

Далее комиссия осмотрела угольную котельную МУП «Энергия» в Африканде, на которой проводится капитальный ремонт двух котлов и сетевого оборудования.

На объектах ООО «АТЭС», обеспечивающих теплом и горячей водой Полярные Зори и Зашеек, идёт капитальный ремонт всех четырех электрокотлов, замена запорных арматур, чистка баков горячего водоснабжения.

«Приоритетной задачей энергетиков является завершение всех запланированных мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону, надежному теплоснабжению потребителей. На сегодня Ковдорский округ и Полярные Зори с подведомственной территорией ведут работы согласно намеченному плану», – отметила по итогам поездки Алёна Кузнецова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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