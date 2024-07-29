Ход подготовки ЗАТО Александровск к предстоящей зиме идёт согласно графику

Подготовку предприятий тепло-, водо-, электроснабжения ЗАТО Александровск к предстоящей зиме обсудили в ходе заседания Межведомственной комиссии под председательством заместителя губернатора Мурманской области Алексея Лыженкова.

«Важно отметить, что мы уже пересекли «экватор» межотопительного сезона, а значит ход подготовки к зиме должен уверенно двигаться к 100%. Прошу вас своевременно сообщать об уже проведённых работах, планах и проблемных моментах, если таковые возникают. Это крайне важно для принятия мер оперативного реагирования», – обратился к коллегам Алексей Лыженков.

Так, по состоянию на сегодня готовность котельных в Полярном составляет 71%, Снежногорске – 54%, Гаджиево – 50%, населённом пункте Оленья-Губа – 58%. Нормативный запас топлива сформирован на 71%, полностью обеспечен запас материалов для проведения аварийно-восстановительных работ. Продолжаются работы по перекладке сетей.

Подготовка коммунальной инфраструктуры, жилфонда и социальных объектов идет согласно графику.

Что касается объектов водохозяйственного комплекса, на водонасосных и канализационных станциях выполнен ремонт основного оборудования. Обновлен участок сети холодного водоснабжения в районе улицы Бирюкова,19, произведено техническое обслуживание магистральной хлораторной на ВНС-1.

«Горэлектросеть» ЗАТО Александровск выполнена дефектовка и визуальный осмотр опор, ряжей, провисов проводов, изоляторов, кабельных отводов. На 20 из 34 трансформаторных подстанциях произведена чистка каналов, проверка состояния кабельных разделок, регулировка рубильников, приводов, восстановлен уровень трансформаторного масла. Сформирован аварийный запас расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ.

Александровский филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» также проводит подготовку объектов электросетевого хозяйства к работе в отопительный период 2024/2025 гг. Мероприятия по текущему ремонту и техническому обслуживанию выполнены на 63 %.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в заключение совещания министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев обратил внимание АО «МЭС» на имеющиеся вопросы от Ростехнадзора и их скорейшее разрешение. В части деятельности филиала «Оборонэнерго» необходимо предусмотреть наличие дополнительных дизель-генераторов для успешного прохождения отопсезона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/