Фестиваль «Териберка» перенесён на сентябрьНаш пёстрый мир: в Помпеях при раскопках обнаружили стену с детскими рисунками, а в зоопарке Пакистана львице помогают вырастить шестерых белых львят
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.07.24 11:00

Ход подготовки ЗАТО Александровск к предстоящей зиме идёт согласно графику

Подготовку предприятий тепло-, водо-, электроснабжения ЗАТО Александровск к предстоящей зиме обсудили в ходе заседания Межведомственной комиссии под председательством заместителя губернатора Мурманской области Алексея Лыженкова.

«Важно отметить, что мы уже пересекли «экватор» межотопительного сезона, а значит ход подготовки к зиме должен уверенно двигаться к 100%. Прошу вас своевременно сообщать об уже проведённых работах, планах и проблемных моментах, если таковые возникают. Это крайне важно для принятия мер оперативного реагирования», – обратился к коллегам Алексей Лыженков.

Так, по состоянию на сегодня готовность котельных в Полярном составляет 71%, Снежногорске – 54%, Гаджиево – 50%, населённом пункте Оленья-Губа – 58%. Нормативный запас топлива сформирован на 71%, полностью обеспечен запас материалов для проведения аварийно-восстановительных работ. Продолжаются работы по перекладке сетей.

Подготовка коммунальной инфраструктуры, жилфонда и социальных объектов идет согласно графику.

Что касается объектов водохозяйственного комплекса, на водонасосных и канализационных станциях выполнен ремонт основного оборудования. Обновлен участок сети холодного водоснабжения в районе улицы Бирюкова,19, произведено техническое обслуживание магистральной хлораторной на ВНС-1.

«Горэлектросеть» ЗАТО Александровск выполнена дефектовка и визуальный осмотр опор, ряжей, провисов проводов, изоляторов, кабельных отводов. На 20 из 34 трансформаторных подстанциях произведена чистка каналов, проверка состояния кабельных разделок, регулировка рубильников, приводов, восстановлен уровень трансформаторного масла. Сформирован аварийный запас расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ.

Александровский филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» также проводит подготовку объектов электросетевого хозяйства к работе в отопительный период 2024/2025 гг. Мероприятия по текущему ремонту и техническому обслуживанию выполнены на 63 %.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в заключение совещания министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев обратил внимание АО «МЭС» на имеющиеся вопросы от Ростехнадзора и их скорейшее разрешение. В части деятельности филиала «Оборонэнерго» необходимо предусмотреть наличие дополнительных дизель-генераторов для успешного прохождения отопсезона.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда 2024. Почему не хватает людей
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
Комментарий к новости:Первоклашки задают трудные вопросы пожарным
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:00«Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино.». Документальный фильм (12+)16:00«Документально-исторический цикл «Русь»». Познавательная программа (12+)16:30«Русский след». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)О зарплате — честно, с кандидатом — вежливо и без личных вопросов — этого достаточно для принятия офера-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США незначительно снижается к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 июля-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)В Минобороны РФ определили порядок выплаты 5 млн рублей в случае гибели на СВО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика