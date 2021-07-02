Ход работ по ремонту улично-дорожной сети Кировска проверил министр

На ремонт улично-дорожной сети города Кировска в 2021 году предусмотрено почти 56 млн рублей, из них 36,5 млн рублей – средства областного бюджета. Ремонтные работы ведутся в несколько этапов в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры».

Министр транспорт и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин посетил ряд дорожных объектов, которые предстоит обновить в этом сезоне.

Так, на 100% выполнено фрезерование и демонтаж бортовых камней на автодорогах ул. Дзержинского; ул. Советской Конституции; ул. Хибиногорская – от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул.Советской Конституции. Общая протяженность проезжей части составляет 0,168 км .

Такие же виды работ завершены на межквартальном проезде в Кировске – от пересечения дороги по просп. Ленина вдоль по ул. Хибиногорская до пересечения с дорогой по ул. Дзержинского протяженностью 0,232 км .

Сейчас на дорожных объектах бригада подрядной организации ООО «Аквариум» приступает к установке бортовых камней. Срок завершения работ и сдачи объектов согласно договору – 31 августа.