Ход реализации дорожного нацпроекта в Мурманске проверили представители Федерального дорожного агентства и Упрдор «Кола»

Начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Павел Ручьев проинспектировал реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманске.

Вместе с представителем Упрдор «Кола», руководством администрации областного центра, регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства и подрядчиками гость оценил ход производства работ практически на всех объектах: и там, где рабочие продолжают укладку асфальта или регенерацию, и там, где все уже завершено. Также комиссия посетила лабораторию «Мурманскавтодора» и один из асфальтобетонных заводов.

«Инспекционные поездки по субъектам осуществляются руководителями и сотрудниками ФДА всех уровней на постоянной основе. Нам необходимо оценить ход реализации нацпроекта в стране, увидеть риски, понять, где может быть неосвоение средств, – рассказал Павел Ручьев. – В свою очередь, общаясь с коллегами из регионов, мы стараемся донести возможности решения проблем, подсказать, как действовать в тех или иных случаях, с которыми, возможно, заказчики ранее не сталкивались. Наша общая задача – дать жителям Российской Федерации обновленные магистрали для безопасного передвижения, и я уверен, что это у нас обязательно получится».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на сегодняшний день в Мурманске завершена укладка асфальта на проезжей части 18 улиц из 26. На улице Солнечная укладка в 2020 году не планировалась. Также продолжается работа на тротуарах. Как сообщил заместитель главы администрации Эдуард Кольцов, большая часть объектов будет завершена в начале октября.

В 2020 году в рамках дорожного нацпроекта в области запланировано привести в порядок более 60 километров дорог. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию более 43 километров магистралей регионального и муниципального значения.