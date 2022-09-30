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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.22 15:30

Ход реализации нацпроекта, гармонизация и ответ отрасли на новые вызовы: министр спорта Олег Матыцин провел совещание на полях форума в Кузбассе

На полях форума «Россия – спортивная держава» прошло совещание министра спорта РФ Олега Матыцина с руководителями региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. Участие в мероприятии приняли заместитель губернатора Елена Дягилева и руководитель регионального Минспорта Светлана Наумова.

В своей приветственной речи глава Минспорта России выразил признательность участникам совещания за то, что в столь непростых условиях делегации из разных регионов страны нашли возможность приехать в Кузбасс.

«Мы благодарны всем гостям, в том числе иностранным, которые приехали сюда. Россия – спортивная держава, а девиз форума «Мы вместе. Спорт» как никогда символизирует, что нужно делиться опытом и поддерживать друг друга. В этом залог успешного развития российского спорта как самодостаточной системы», – отметил Олег Матыцин.

Министр спорта также обратил внимание собравшихся на то, как важно консолидировать усилия в части обеспечения условий для спорта высоких достижений, в том числе в проведении масштабных соревнований с участием большого количества российских спортсменов.

Среди тем, которые обсудили на совещании, наибольший интерес вызвали вопросы гармонизации в спортивной и образовательных отраслях, а также итоги реализации федеральной программы «Спорт – норма жизни» в регионах.

Напомним, что национальные проекты стартовали в нашей стране по инициативе президента Владимира Путина в 2019 году. Благодаря одному из них – «Спорт – норма жизни» – занятия физической культурой и активный образ жизни становится доступным для всех категорий граждан. Помимо создания разноплановой инфраструктуры в рамках реализации нацпроекта в России повсеместно проводятся крупные массовые спортивные мероприятия, таких как «Лыжня России», «Кросс нации» и «День физкультурника».

«В Мурманской области спортивной сфере уделяется большое внимание. В рамках федеральной программы и регионального плана «На Севере – жить!» за последние три года в регионе модернизированы и открыты десятки спортивных объектов, запущены в эксплуатацию масштабные спорткомплексы и ФОКи, стартовал проект «СПОКИ.SPORT». Такая динамика вместе с проведением в регионе ярких мероприятий позволяет привлекать к активному образу жизни тысячи северян, повышает туристическую привлекательность региона и, конечно, создает дополнительные возможности для профессиональных спортсменов», – прокомментировала вице-губернатор Елена Дягилева.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в эти дни в Кузбассе проводится крупнейший в стране форум «Россия – спортивная держава». Мероприятия проходят сразу в четырёх городах региона – Кемерове, Белове, Междуреченске, Новокузнецке и на территории Шерегеша. Основные события Деловой программы сконцентрированы на площадке Ледового Дворца «Кузбасс» – уникального сооружения, не имеющего аналогов за Уралом. Участие в форуме принимает около 13 тысяч человек, в числе которых делегация Мурманской области во главе с заместителем губернатора Еленой Дягилевой.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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