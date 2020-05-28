Депутаты областной Думы приняли участие в заседании регионального правительства в режиме видеоконференцсвязи. В центре внимания – реализация национальных проектов. С докладом выступила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, которая отметила, что в регионе реализуется 10 национальных проектов и 49 региональных программ. На эти цели направлено в два раза больше средств, чем в прошлом году, - 14 миллиардов рублей.

По нацпроекту «Здравоохранение» в Мурманской области реализуется семь региональных проектов. Общий бюджет – свыше трёх миллиардов рублей, в том числе почти 2,5 миллиарда направили на борьбу с онкологическими заболеваниями. Существенная часть этих средств выделено на реконструкцию и техническое обновление Мурманского областного онкологического диспансера. Также в этом году в Ковдоре построят вертолётную площадку – работы планируют завершить к осени.

По нацпроекту «Демография» значительная часть средств направлена на поддержку семей и развитие спортивной инфраструктуры – в общей сложности почти 4,4 миллиарда рублей.

«Стоит отметить, что ход реализации некоторых региональных программ немного сдвинулся из-за пандемии нового коронавируса. Например, сейчас замедлился процесс диспансеризации населения, которая проводится с целью выявления онкологических заболеваний. Уверен, что к осени ситуация нормализуется, и все процедуры будут проводиться в прежнем режиме. Сейчас невысок процент выполнения программных мероприятий и по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», но на летний период придётся самая «жаркая» пора, поскольку речь идёт о ремонтах дорог», - прокомментировал итоги заседания областного правительства спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

За летние месяцы ожидается проведение внушительного фронта ремонтных и строительных работ на многих объектах. Парламентарии отметили, что темпы реализации большинства региональных программ существенно возрастут.