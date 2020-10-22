Ход реконструкции каньонов в областном онкологическом диспансере проверил профильный вице-губернатор

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» продолжается реконструкция каньонов (своеобразный железобетонный мешок, в котором спрятано от внешнего мира оборудование для уничтожения раковых опухолей. – Ред.) в Мурманском областном онкологическом диспансере. Накануне ход работ на объекте проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«Работы в активной фазе. В помещениях для размещения аппарата лучевой терапии уже готово основание для установки закладных деталей оборудования. По словам подрядчика, все работы будут завершены в срок – до конца года», – отметил Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, к настоящему моменту проведён полный комплекс подготовительных работ, расширены дверные проемы. Продолжается устройство дополнительной радиационной защиты, монтаж системы отопления, а также укладка бордюрного камня и устройство самой отмостки.