Ход реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива, проверила межведомственная рабочая группа

Её возглавил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Проект реализуется для улучшения качества питьевой воды на западном берегу Кольского залива: в настоящее время все источники водоснабжения здесь имеют ледниковое происхождение и питание преимущественно с болот.

Проектом предусмотрена реконструкция существующих сетей и прокладка нового водовода общей протяженностью более 16 км, со сроком реализации до 2023 года.

Работы выполняются двумя параллельными этапами, которые включают в том числе расчистку полосы отвода от леса и кустарников, устройство траншеи, котлованов и железобетонных камер. Производится сварка труб – на сегодня более 700 погонных метров.

Как прокомментировал генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал» Андраник Мусатян, каждый день материал поступает на объект и незамедлительно отправляется в работу: «Ежедневно производим сварку более 180 погонных метров труб».

После сварки нескольких труб, отрезки экскаваторами переносятся в траншею.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, производство работ усложняется выходом скальных пород, которые необходимо разработать до проектной отметки. Кроме того, учитывая заболоченность местности выполняется замена грунта, а также отвод грунтовых вод.

«Хотя все непросто, надо отдать должное – проект реализуется по графику. По итогам качественная питьевая вода поступит не только в жилые дома Абрам-Мыса, Дровяного, Минькино, посёлка Три Ручья, но и на предприятия Морской торговый порт «Лавна», Терминал «Тулома», рыбоперерабатывающие объекты группы компаний «Норебо», – подытожил Алексей Лыженков.

Фото: https://gov-murman.ru