Ход ремонтных работ в дошкольных учреждениях Мурманска под контролем главы администрации

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора в рамках традиционного объезда проверил ход ремонтных работ в детском саду №72.

Дошкольное учреждение расположено в двух зданиях: на проспекте Кольском, 4 и на улице Гвардейская, 5. Здесь организовано 10 групп для 260 детей от 1,5 до 7 лет.

В корпусе на проспекте Кольском идёт частичный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения.

– Здесь очень сплоченный коллектив. Силами работников образовательного учреждения проводится большая работа по благоустройству территории, – рассказал Евгений Никора. – В прошлом году здесь был отремонтирован фасад и заменены все оконные блоки. В ближайшие планы входит завершить установку нового периметрального ограждения.

Также в предыдущие годы в детском саду выполнен частичный ремонт кровли, косметический ремонт групп и асфальтирование отмостков здания.