Ход создания природного парка в районе Териберки обсудили с Кольским научным центром

Десятки тысяч туристов ежегодно едут в Териберку увидеть северное сияние или сделать захватывающие дух кадры уникальной природы севера. Но немногие знают, например, что к юго-востоку от Териберки гнездятся краснокнижные соколы.

Ход работ по созданию природного парка в районе Териберки и определение его возможных границ стало темой рабочей встречи заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой с Кольским научным центром РАН и Баренц-отделением WWF России.

«Главная наша цель – определить границы природного парка таким образом, чтобы учесть интересы в первую очередь местных жителей, а также туристов и при этом ни в коем случае не навредить природе и не нарушить организацию местной флоры и фауны. Наша цель не получение прибыли, а сохранение жемчужины Кольского полуострова, организация контролируемого туризма, развитие инфраструктуры в едином стилистическом ключе. Сейчас в работе несколько возможных территориальных вариантов проектирования природного парка», – рассказала Ольга Кузнецова. В ближайшее время завершаться полевые исследования учёных и социологическое исследование.

Напомним, решение о создании природного парка в районе сельского поселения было принято 12 июня 2020 года на выездном совещании под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Исполнитель работ – Кольский научный центр РАН.